SuperEnalotto premia l'online: vinti 63.562,98€
Centrato un 5+1 da capogiro con una giocata online🎯
Il fortunato giocatoro SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 187 di sabato 22/11/25
🎯 punti 5+1
🏪 Sisal.it
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 187 di sabato 22 novembre è stata conseguita una vincita con punti 5+1 da 63.562,98€.
