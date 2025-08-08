storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Iniziative

SuperEnalotto: posticipi estrazioni Ferragosto

872x490_News_posticipo_15_agosto.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
8 Agosto 2025

In occasione della festività di Ferragosto, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: 

  • N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025
  • N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025

Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

placeholder
Iniziative
north_east
Sospensione giocate in abbonamento


SuperEnalotto informa che, dopo l’estrazione di sabato 24 maggio, non sarà possibile effettuare giocate in abbonamento per i concorsi n° 98 di venerdì 20 giugno  n° 99 di sabato 21 giugno n° 100 di martedì 24 giugno n° 101 di giovedì 26 giugno n° 102 di venerdì 27 giugno n° 103 di sabato 28 giugno La possibilità di abbonarsi riprenderà regolarmente da martedì 3 giugno sera, con la riapertura dei concorsi.

date_range 19 Maggio 2025
placeholder
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni 1° maggio


In occasione della festa dei lavoratori, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  n°69 di giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2025 n°70 di venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 n°71 di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

date_range 28 Aprile 2025
placeholder
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni 25 aprile


In occasione della festa della Liberazione, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  N°66 di venerdì 25 aprile a sabato 26 aprile 2025 N°67 di sabato 26 aprile a lunedì 28 aprile 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

date_range 17 Aprile 2025
placeholder
Iniziative
north_east
Ripristino giocate in abbonamento


SuperEnalotto informa che è di nuovo possibile giocare in abbonamento per i concorsi successivi al 2 gennaio 2025.

date_range 31 Dicembre 2024
placeholder
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni Natale


In occasione delle feste natalizie, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  N°205 di giovedì 26 dicembre a venerdì 27 dicembre 2024 N°206 di venerdì 27 dicembre a sabato 28 dicembre 2024 N°207 di sabato 28 dicembre a lunedì 30 dicembre 2024 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.

date_range 19 Dicembre 2024