SuperEnalotto: posticipi estrazioni Ferragosto



In occasione della festività di Ferragosto, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025 N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.