Il Jackpot di SuperEnalotto raggiunge i 190 milioni di euro: il sogno mondiale continua
Il montepremi di SuperEnalotto continua la sua corsa e raggiunge quota 190 milioni di euro, un traguardo straordinario che accende l'entusiasmo di milioni di giocatori
Come in un grande torneo internazionale, l'attesa cresce partita dopo partita. Con 190 milioni di euro in gioco, il Jackpot si conferma protagonista assoluto di una sfida capace di coinvolgere tutta l’Italia e far sognare in grande.
Chi sarà il prossimo campione a mettere a segno la giocata decisiva e conquistare il Jackpot più ambito?
Il montepremi di SuperEnalotto continua la sua corsa e raggiunge quota 190 milioni di euro, un traguardo straordinario che accende l'entusiasmo di milioni di giocatori
Come in un grande torneo internazionale, l'attesa cresce partita dopo partita. Con 190 milioni di euro in gioco, il Jackpot si conferma protagonista assoluto di una sfida capace di coinvolgere tutta l’Italia e far sognare in grande. Chi sarà il prossimo campione a mettere a segno la giocata decisiva e conquistare il Jackpot più ambito?
Il montepremi di SuperEnalotto continua la sua crescita e oggi supera una nuova importante soglia
Il Jackpot di SuperEnalotto è ormai entrato in clima da grande competizione internazionale. 180 milioni di euro che fanno sognare sempre più in grande, come un gol all’ultimo minuto davanti a un intero stadio. Chi sarà il prossimo campione a centrare il 6 e portarsi a casa la vittoria più attesa?
Con la tua sestina SuperEnalotto da oggi puoi provare a vincere anche la Super Rendita di Super Win for Life!
Da oggi hai la possibilità di utilizzare la tua sestina SuperEnalotto anche per partecipare a Super Win for Life, il nuovo gioco della Super Rendita che cresce come un Jackpot, da almeno 10.000€ al mese per 20 anni. Con gli stessi 6 numeri, infatti, puoi vivere due esperienze di gioco differenti: continuare a inseguire il grande Jackpot di SuperEnalotto e, allo stesso tempo, provare a conquistare la Super Rendita di Super Win for Life. Una sola combinazione può quindi trasformarsi in una doppia opportunità di gioco, concorso dopo concorso. Come partecipare Se partecipi in punto vendita, puoi utilizzare la schedina Cross dedicata, pensata per giocare la stessa sestina su SuperEnalotto e Super Win for Life in modo semplice e veloce. Se invece giochi online, ti basta giocare la tua sestina su SuperEnalotto e utilizzare successivamente la stessa combinazione anche su Super Win for Life. Una super novità per sognare sempre più in grande con la tua sestina di sempre!
Il montepremi di SuperEnalotto continua a crescere senza sosta, alimentando sogni, attese e nuove possibilità a ogni estrazione.
Il Jackpot di SuperEnalotto continua la sua corsa e oggi ha superato una soglia che accende l’immaginazione collettiva: 170 milioni di euro. Una cifra che non si limita a crescere, ma fa sognare sempre più in grande gli italiani. Chi sarà il prossimo a centrare il 6 e a scrivere la propria storia? Ogni racconto dei vincitori di SuperEnalotto è sempre diverso, ma tutti condividono la stessa scintilla: l’idea che un singolo momento possa cambiare direzione a tutto. E tu? Cosa faresti se vincessi il Jackpot?
In occasione della Festa della Repubblica Italiana, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: N°88 di martedì 2 giugno a giovedì 4 giugno 2026 N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno 2026 N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno 2026 N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno 2026 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.
L'attesa si fa emozionante e il sogno di una vita a portata di mano!
Il 7 maggio il Jackpot di SuperEnalotto ha toccato la straordinaria cifra di 160 milioni di euro! Un montepremi stellare che riempie di entusiasmo i cuori di tutti i giocatori, pronti a scoprire chi sarà il fortunato che porterà a casa questo jackpot da sogno. Che tipo di vincitore saresti tu? Ci hai mai pensato? Ci sono coloro che, con grande generosità, scelgono di supportare famiglia e amici; altri che investono nella ristrutturazione della casa dei sogni; chi parte per il viaggio della vita, e chi finalmente si libera dai pensieri legati a bollette e mutui, regalando a sé stesso e ai propri cari una nuova libertà. Ogni storia di ogni vincitore è un racconto di speranza e determinazione. Nella sezione dedicata ai Vincitori, si può scoprire come le vincite spesso hanno avuto un impatto significativo sulle vite delle persone, rivelando come grandi somme di denaro possano essere indirizzate verso progetti concreti e significativi. Con il Jackpot di SuperEnalotto luminoso come non mai, l'attesa per il prossimo concorso si carica di significato e possibilità. Chi sarà l’eletto a centrare il 6? Le estrazioni sono sempre il martedì, giovedì, venerdì e sabato. E tu? Cosa faresti se vincessi il Jackpot?