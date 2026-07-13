Promo SuperEnalotto & Super Win for Life: 15€ di bonus

SuperEstrazione: l'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar

Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ ciascuno, per un totale di 4 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 55 di sabato 4 aprile 2026.

SuperEstrazione è l’Iniziativa Speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ nell’estrazione straordinaria del 4 aprile 2026. Dall’11 marzo, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida sul concorso del 4 aprile partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova Iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 20.000€ ciascuno, messi in palio nel concorso speciale del 4 aprile 2026. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare all’estrazione speciale; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare all’estrazione speciale. La raccolta per il concorso speciale n.55 di sabato 4 aprile inizierà l’11 marzo..