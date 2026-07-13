Promo SuperEnalotto & Super Win for Life: 15€ di bonus
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto e Super Win for Life
Dal 13 luglio al 2 agosto 2026, se ti registri tramite uno dei siti ufficiali, ricevi 15€ di bonus da utilizzare per le tue giocate SuperEnalotto e Super Win for Life.
Come partecipare?
Attenzione: ogni rivenditore ha modalità diverse di attivazione, controlla le istruzioni accanto al logo.
Termini e condizioni
- La ricarica deve essere effettuata entro 7 giorni dalla data di registrazione
- Il bonus è spendibile su tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto e Super Win for Life
- Il bonus ha una validità di 30 giorni dalla data di erogazione
Come registrarsi?
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto e Super Win for Life
Dal 13 luglio al 2 agosto 2026, se ti registri tramite uno dei siti ufficiali, ricevi 15€ di bonus da utilizzare per le tue giocate SuperEnalotto e Super Win for Life. Come partecipare? Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in semplici passaggi Ricarica il tuo account di almeno 5€ Ricevi 15€ di bonus complessivi per provare a vincere il Jackpot da sogno e la Super Rendita!
Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ ciascuno, per un totale di 4 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 55 di sabato 4 aprile 2026.
SuperEstrazione è l’Iniziativa Speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ nell’estrazione straordinaria del 4 aprile 2026. Dall’11 marzo, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida sul concorso del 4 aprile partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova Iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 20.000€ ciascuno, messi in palio nel concorso speciale del 4 aprile 2026. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare all’estrazione speciale; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare all’estrazione speciale. La raccolta per il concorso speciale n.55 di sabato 4 aprile inizierà l’11 marzo..
Partecipa alla nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 2 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025.
SuperEstrazione è l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell’estrazione straordinaria del 18 ottobre 2025. Dal 24 settembre, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.000€, messi in palio nel concorso speciale del 18 ottobre 2025. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare alle estrazioni speciali; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare alle estrazioni speciali. La raccolta per il concorso speciale n.167 di sabato 18 ottobre. inizierà la sera del martedì 23 settembre.