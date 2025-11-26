Hai vinto?
Controlla l'esito della tua giocata e scopri subito se hai vinto uno dei 300 premi garantiti da 50.000€
Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar di Natale 2026: SuperEstrazione! 300 PREMI GARANTITI da 50.000€ ciascuno, per un totale di 15 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 203 di sabato 19 dicembre 2026.
SuperEstrazione è l’Iniziativa Speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 300 PREMI GARANTITI da 50.000€ nell’estrazione straordinaria del 19 dicembre 2026.
Dal 25 novembre, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida sul concorso del 19 dicembre, partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio.
Per partecipare alla nuova Iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 50.000€ ciascuno, messi in palio nel concorso speciale del 19 dicembre 2026.
Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.
Hai a disposizione diversi modi per partecipare:
Per questa iniziativa è disponibile una Scheda Speciale convalidabile tramite barcode, che consente di partecipare all'estrazione speciale convalidando una giocata da 3€ per il concorso del 19 dicembre.
Anche in questo caso, ad ogni combinazione convalidata verrà assegnato un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 50.000€.
Per partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 50.000€, puoi chiedere al tuo rivenditore di fiducia anche le speciali Giocate Veloci dedicate all’Iniziativa Speciale SuperEstrazione, che convalidano direttamente la giocata per il concorso del 19 dicembre.
Puoi scegliere tra importi diversi:
Anche la Bacheca dei Sistemi partecipa all’iniziativa speciale SuperEstrazione e, per l’occasione, ha preparato dei Sistemi dedicati.
In particolare, la Bacheca proporrà un Sistema Integrale Cruciverba 8x8 Multistar del costo di € 756,00 in 63 cedole a caratura da 12,00€ per un totale di 504 codici disponibili.
Le cedole saranno personalizzate con una grafica dedicata, all’interno della quale saranno stampati i codici disponibili per partecipare all’iniziativa.
Ricorda che, in caso di giocate a caratura, anche i premi speciali sono divisi, in parti uguali, tra i titolari delle relative quote in cui è diviso il Sistema.
Puoi partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 50.000€ anche con le Giocate da Esposizione SuperEstrazione che troverai esposte sulla vetrina del tuo rivenditore.
Sono disponibili due diversi importi:
La prima ricevuta della Giocata da Esposizione contiene, oltre alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar, i codici per partecipare alle estrazioni speciali da 300 premi garantiti per ciascun concorso, ed è quindi l’unico titolo valido per riscuotere l’eventuale vincita del premio da 50.000€.
Per scegliere i numeri fortunati da mettere in gioco direttamente per il concorso speciale SuperEstrazione, puoi chiedere al tuo rivenditore una giocata da convalidare attraverso la modalità Giocata da Tastiera dedicata all’Iniziativa Speciale.
Ti basterà dettare i tuoi numeri preferiti al tuo rivenditore di fiducia.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, verrà stampato direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico che ti permetterà di partecipare alle estrazioni dei 300 premi garantiti da 50.000€.
Puoi partecipare al concorso speciale SuperEstrazione anche dal tuo pc o dal tuo smartphone, è semplice e comodo:
Inoltre, è possibile partecipare scegliendo le Giocate Veloci dell’Iniziativa Speciale SuperEstrazione: basterà selezionare il taglio desiderato per partecipare al concorso speciale.
Puoi partecipare al concorso speciale di SuperEstrazione del 4 aprile 2026 anche giocando da app.
Dall'11 marzo al 4 aprile 2026, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale partecipano all'estrazione dei premi garantiti.
Come partecipare all'iniziativa giocando da app:
Inoltre, è possibile partecipare scegliendo le Giocate Veloci dell’Iniziativa Speciale SuperEstrazione: basterà selezionare il taglio desiderato per partecipare ai concorsi speciali.
Per partecipare all’iniziativa speciale puoi creare la tua combinazione preferita SuperEnalotto SuperStar dove preferisci:
Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.
I 300 premi garantiti da 50.000€ sono assegnati estraendo 300 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso.
I codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del 19 dicembre insieme ai risultati dell’estrazione del corrispondente concorso di SuperEnalotto SuperStar.
Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19:30 del giorno di estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it.
In caso di giocate a caratura, anche i premi speciali di SuperEstrazione verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.
Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:
Se hai realizzato una vincita giocando in ricevitoria, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 50.000€, dovrai recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:
Dovrai presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale. Il pagamento della tua vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.
La ricevuta vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.
Se invece hai realizzato la vincita con una giocata online, il premio di 50.000€ ti verrà accreditato direttamente sul Conto Gioco personale.
Per maggiori informazioni su come e dove ritirare uno dei premi speciali visita la sezione dedicata.
Controlla l'esito della tua giocata e scopri subito se hai vinto uno dei 300 premi garantiti da 50.000€
Potrai verificare i tuoi codici, relativi all’Iniziativa speciale SuperEstrazione dopo l’estrazione del concorso del 19 dicembre 2026.
Attenzione: Come previsto dal Regolamento di gioco, il pagamento per le vincite superiori a 5.200€ sarà autorizzato solo a seguito di una verifica e un'autorizzazione a procedere da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premi al lordo della ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia.
Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar di Natale 2026: SuperEstrazione! 300 PREMI GARANTITI da 50.000€ ciascuno, per un totale di 15 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 203 di sabato 19 dicembre 2026.
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto
Dal 21 settembre all’11 ottobre mettiti alla prova con il gioco di memoria più famoso: il Memory speciale di SuperEnalotto. Abbinando le tessere potrai ottenere 15€ di bonus da utilizzare sulle tue giocate SuperEnalotto. Come partecipare? Abbina le tessere del Memory fino a completarlo Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in sicurezza seguendo pochi e semplici passaggi Ricevi 15€ di bonus da utilizzare sulle tue giocate SuperEnalotto online!
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto e Super Win for Life
Dal 13 luglio al 2 agosto 2026, se ti registri tramite uno dei siti ufficiali, ricevi 15€ di bonus da utilizzare per le tue giocate SuperEnalotto e Super Win for Life. Come partecipare? Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in semplici passaggi Ricarica il tuo account di almeno 5€ Ricevi 15€ di bonus complessivi per provare a vincere il Jackpot da sogno e la Super Rendita!
Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ ciascuno, per un totale di 4 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 55 di sabato 4 aprile 2026.
SuperEstrazione è l’Iniziativa Speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ nell’estrazione straordinaria del 4 aprile 2026. Dall’11 marzo, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida sul concorso del 4 aprile partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova Iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 20.000€ ciascuno, messi in palio nel concorso speciale del 4 aprile 2026. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare all’estrazione speciale; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare all’estrazione speciale. La raccolta per il concorso speciale n.55 di sabato 4 aprile inizierà l’11 marzo..
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