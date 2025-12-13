SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 199 di sabato 13 dicembre 2025

Tra gli argomenti di maggior rilevanza sociale c'è senz'altro l'ambiente. Un argomento che richiede il coinvolgimento di tutti a tutti i livelli. E' solo con la partecipazione di tutti che si possono ottenere risultati importanti.

Una grande realtà quale il SuperEnalotto non rimane insensibile a questo discorso e da parte sua rende disponibile la modalità di partecipazione al gioco online che taglia consumi superflui in tutta la filiera del gioco.

E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 199 del SuperEnalotto di sabato 13 dicembre 2025 è: 2, 5, 7, 36, 58, 64. Numero Jolly 14, Numero SuperStar 62.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Ennesima estrazione a vuoto per quanto riguarda i due punti maggiori del SuperEnalotto, ma le vincite a tutti gli altri livelli sono sempre tantissime e distribuite in tutta il Paese prossimo alle feste di fine anno. Il punto "5" è stato indovinato da cinque giocatori che si aggiudicano 17.871,86 euro. Mentre, per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" ha visto sei giocatori centrarlo in varie combinazioni e con ciò totalizzando 24.297,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 92 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 16 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 16 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.