SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 194 di venerdì 5 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 190 di venerdì 28 novembre 2025

La sorte propone questa sera un'altra estrazione come le precedenti, ossia senza il punto "6" né il punto "5+". Tutto il resto - in termini di vincite: importi e numero dei fortunati - è ovviamente sempre diverso. A partire del Jackpot che prosegue imperterrito la sua crescita con un ulteriore importante incremento.

E' sempre utile tenere i conti in ordine ed ogni forma di ausilio in questo senso è sempre un'opportunità da valutare con attenzione. Questo accade anche nel SuperEnalotto dove è possibile un'esperienza di gioco misurata e responsabile. Questa modalità di gioco è quindi resa possibile grazie al gioco online, che permette di fissare budget e consente di controllare comodamente l'esito delle estrazioni per verificare eventuali vincite. E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 190 del SuperEnalotto di venerdì 28 novembre 2025 è: 1, 12, 20, 21, 42, 58. Numero Jolly 84, Numero SuperStar 34. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue senza sosta l'attesa dell'estrazione nella quale qualche fortunatissimo centri con precisione assoluta la sestina estratta. Nel frattempo, dopo aver citato anche l'assenza del punto "5+", il punto "5" di oggi vale 25.681,52 euro per i cinque giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, è il punto "4 Stella", come spesso accade, ad essere il più alto. Consegna quindi 15.880,00 euro a quattro giocatori che se lo sono ritrovati in schedina. Per la prossima estrazione la nuova quota del Jackpot è pari a 84,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 29 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 29 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.