SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 76 di martedì 13 maggio 2025

Nuova settimana di estrazioni e la primavera si prende qualche momento di riflessione alternando sole e pioggia. Ma l'emozione del SuperEnalotto non conosce pause, e oggi più che mai si adatta al tuo ritmo. In ogni momento della giornata, il gioco online si rivela ideale perché è conveniente (hai promozioni, bonus e servizi personalizzati).

Pronti quindi a controllare i numeri? Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti ha raggiunto!

La combinazione vincente del concorso numero 76 del SuperEnalotto di martedì 13 maggio è: 2, 15, 25, 62, 76, 81. Numero Jolly 89, Numero SuperStar 5.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Un'altra settimana di assenza quindi del punto “6”, comparso due mesi fa per l'ultima volta, e del punto "5+", ma il SuperEnalotto non smette mai di premiare le tante altre categorie di premio: il punto "5" primo fra tutti, centrato da tre giocatori che totalizzano 56.213,57 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono avvenute ad: ALBIGNASEGO (PD) presso il punto vendita TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA situato in VIA S ANDREA, 135; ad ARGELATO (BO) presso il punto vendita TUTTOFFICE.COM DI LALLO ANDREA situato in VIALE MERCANZIA, 692; e a BELPASSO (CT) presso il punto vendita TABACCHI CHIECHIO situato in VIA XIX TRAVERSA, 220. Dalla parte del numero SuperStar, un solo giocatore si aggiudica il punto "4 Stella", portando a casa 39.926,00 euro. Intanto il Jackpot continua a salire, mettendo a disposizione per la prossima estrazione la quota di 31,4 milioni di euro.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 16 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 16 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.