SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 169 di giovedì 23 ottobre 2025
E' il punto "5" quello che stasera consegna ai suoi fortunati possessori su schedina le vincite più alte del concorso. Regioni interessate, la Lombardia e la Campania oltre un'altra tutta da scoprire. Ne approfitta - parliamo dell'assenza del punto "6"- come sempre in questi casi il Jackpot che si avvicina ai 70.
Sempre più tempo e attenzioni vengono dedicate alle questioni di sicurezza. Un concetto ampio che riguarda molteplici aspetti della vita quotidiana, qui ci soffermiamo sulla sicurezza di conservazione dei documenti.
Il gioco online del SuperEnalotto offre ai giocatori una sicurezza che riguarda sia la conservazione della ricevuta di gioco - qui è digitale diversamente da quella cartacea ottenuta in ricevitoria - sia del controllo dei risultati delle estrazioni. Vantaggi importanti da considerare attentamente.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 169 del SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025 è: 7, 29, 42, 62, 68, 73. Numero Jolly 26, SuperStar 21.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Cinque mesi e un giorno è il periodo che ci separa dall'ultimo punto "6" uscito quest'anno. Niente da fare quindi nenanche oggi ed anche il punto "5+" non è stato indovinato. Con il punto "5" tre giocatori totalizzano 54.641,30 euro. Le giocate sono state effettuate: Online dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; a FINO MORNASCO (CO) presso il punto vendita BAR CENTRALE situato in VIA GARIBALDI, 103; e a CASERTA (CE) presso il punto vendita TABACCHI D'ALBENZIO situato in VIALE BENEDUCE, 35. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che premia tre giocatori con 40.628,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot ha una nuova quotazione di 68,6 milioni di euro in caso di sestina vincente
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 24 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 24 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ennesima estrazione del SuperEnalotto che registra l'assenza del punto"6" e, come spesso accade, anche del punto "5+". Quindi da una parte c'è una grande distribuzione di euro per i punti vincenti più bassi e dall'altra invece sale il Jackpot per la prossima estrazione.
Ennesima estrazione del SuperEnalotto che registra l'assenza del punto"6" e, come spesso accade, anche del punto "5+". Quindi da una parte c'è una grande distribuzione di euro per i punti vincenti più bassi e dall'altra invece sale il Jackpot per la prossima estrazione.

Tra i tanti benefici del partecipare al SuperEnalotto giocando online ce ne sono alcuni di carattere economico. Posto che il costo della schedina ovviamente non cambia rispetto alla giocata della schedina cartacea, ci sono dei benefici interessanti da conoscere. Il gioco online del SuperEnalotto offre ai giocatori una convenienza fatta di promozioni, bonus e servizi personalizzati che si traducono anche in risparmi economici. Oltrechè in comodità di tempo e di luogo da cui si gioca. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 168 del SuperEnalotto di martedì 21 ottobre 2025 è: 4, 9, 14, 33, 36, 77. Numero Jolly 66, Numero SuperStar 15. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non sono le assenze a caratterizzare le estrazioni del SuperEnalotto, anche quelle più evidenti, ma sono invece i fatti concreti avvenuti. Il primo dei quali è l'uscita del punto "5" che per nove giocatori si trasforma in una vincita di 18.577,76 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare quattro giocatori che totalizzano 23.172,00 euro. Nella prossima estrazione la nuova entità del Jackpot è di 67,9 milioni di euro, disponibili in caso di sestina vincente centrata in pieno. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 23 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova assenza del punto "6" e stasera anche del punto "5+"; circostanza che mette di nuovo il punto "5" in bella evidenza. E il punto "5" stasera premia più giocatori con cifre interessanti. Mentre sale il Jackpot per la prossima estrazione; la prima della prossima settimana.
Nuova assenza del punto "6" e stasera anche del punto "5+"; circostanza che mette di nuovo il punto "5" in bella evidenza. E il punto "5" stasera premia più giocatori con cifre interessanti. Mentre sale il Jackpot per la prossima estrazione; la prima della prossima settimana.

Avere la situazione sotto controllo, destinare un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo responsabile. Questo consente di fare il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione economicamente sostenibile. Perché fissare i limiti di spesa è uno dei vantaggi di questa modalità del gioco. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 167 del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025 è: 12, 13, 19, 26, 75, 82. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 54. SuperEnalotto, le vincite di oggi Abbiamo detto delle due importanti assenze. Il punto "5" è stato indovinato da quattro giocatori che totalizzano 51.231,29 euro, con schedine giocate a: LURAGO D'ERBA (CO) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ROMA, 50; a CARATE BRIANZA (MB) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DANTE CESANA, 31; a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) presso il punto vendita TABACCHERIA LA PERLA situato in VIA GRAMSCI, 61; e a BISCEGLIE (BT) presso il punto vendita BAR STAZIONE situato in PIAZZA DIAZ CO STAZIONE FERROVIARIA, 23. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da un solo giocatore che vince 21.488,00 euro. Per il prossimo concorso il montepremi sale quindi ancora fino a 67,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 21 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non c'è alcun dubbio che la notizia stasera sia quella fornita dal punto "5+"; punto tante volte invocato per la generosità con la quale premia chi lo indovina. Premio che stasera va in Lombardia. L'assenza del punto "6" porta il Jackpot a continuare a crescere per la prossima estrazione di domani. La caccia continua.
Non c'è alcun dubbio che la notizia stasera sia quella fornita dal punto "5+"; punto tante volte invocato per la generosità con la quale premia chi lo indovina. Premio che stasera va in Lombardia. L'assenza del punto "6" porta il Jackpot a continuare a crescere per la prossima estrazione di domani. La caccia continua.

La vita comoda, quella che ti permette di fare le cose con calma, quando vuoi e dove vuoi. Come fa ad esempio il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione confortevole. Perché può avvenire ovunque, come e quando si vuole potendo controllare anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 166 del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025 è: 2, 9, 10, 32, 66, 77. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 44. SuperEnalotto, le vincite di oggi Riflettori puntati sul punto "5+1", quel punto raro ad uscire ma meno del punto "6" (infatti assente anche stasera) e capace di comportare grosse vincite per chi lo indovina. Così è infatti per l'unico giocatore in grado di fissarlo sulla sua schedina che totalizza 397.611,55 euro. Schedina giocata a LENTATE SUL SEVESO (MB) presso il punto vendita RICEVITORIA TABACCHERIA BAR situato in VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 132. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che consegna a tre giocatori la cifra di 20.017,00 euro. Tutto ciò premesso, il Jackpot per il prossimo concorso sale a 66,3 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 18 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Se l'appuntamento con il punto "6" è ancora rimandato, a data da destinarsi ovviamente, e se anche il punto "5+" non è uscito stasera, abbiamo però due interessanti punti "5" da scoprire qui. Così come l'entità del nuovo Jackpot che continua a crescere per il prossimo concorso; quello di domani.
Se l'appuntamento con il punto "6" è ancora rimandato, a data da destinarsi ovviamente, e se anche il punto "5+" non è uscito stasera, abbiamo però due interessanti punti "5" da scoprire qui. Così come l'entità del nuovo Jackpot che continua a crescere per il prossimo concorso; quello di domani.

L'ambiente è importante, ed è per questo che ognuno deve fare la propria parte in tutti i modi possibili per preservarlo. La digitalizzazione dei documenti può contribuire molto a risolvere la questione. Ed è questo che, da parte sua, fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione sostenibile. Perché può avvenire ovunque, senza la stampa fisica di enormi quantità di schedine giocate e di tutto il necessario alla produzione materiale del supporto. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 165 del SuperEnalotto di giovedì 16 ottobre 2025 è: 7, 44, 45, 58, 76, 80. Nunero Jolly 77, SuperStar 13. SuperEnalotto, le vincite di oggi Superata anche la metà del mese di ottobre, il SuperEnalotto non riserva novità per quanto riguarda i "piani alti" delle sue categorie di vincita. A premiare due fortunati giocatori ci pensa il punto "5", frequente nell'uscire, che oggi vale 82.312,95 euro. Le due giocate vincenti sono avvenute: una a DECIMOPUTZU (SU) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHI MEREU ANTONIO situato in VIA MONTEGRANATICO, 45; e l'altra con una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar le vincite partono dal punto "4 Stella" in poi. Questo punto oggi è stato indovinato da due giocatori che si aggiudicano 43.905,00 euro. Infine il nuovo valore del Jackpot che per il prossimo concorso si trova a quota 65,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto,venerdì 17 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Prosegue senza sosta la ricerca del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto che anche questa sera devono scorrere la notizia dell'estrazione. E questo, per cominciare a controllare le schedine da due punti dopo, mancando anche il punto "5+". Il Jackpot veleggia verso una nuova importante quota.
Prosegue senza sosta la ricerca del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto che anche questa sera devono scorrere la notizia dell'estrazione. E questo, per cominciare a controllare le schedine da due punti dopo, mancando anche il punto "5+". Il Jackpot veleggia verso una nuova importante quota.

Semplificarsi la vita. Questa è la ricerca comune di tutti in ogni aspetto della propria quotidianità; quando ci riusciamo acquisiamo più tempo, serenità, ordine. Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione comoda. Perché può avvenire ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 164 del SuperEnalotto di martedì 14 ottobre 2025 è: 9, 31, 44, 59, 70, 86. Numero Jolly 37, Numero SuperStar 81. SuperEnalotto, le vincite di oggi Inizio settimana che ci porterà nella seconda metà del mese e mancano ancora i due punti più importanti del SuperEnalotto. Allora, con il punto "5" troviamo sei giocatori che totalizzano 27.970,75 euro. Miglior sorte tocca invece, relativamente al Numero SuperStar a due giocatori che con il punto "4 Stella" portano a casa 47.487,00 euro. Il Jackpot quindi non può far altro che crescere per la prossima estrazione, arrivando alla rispettosa cifra di 64,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 16 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.