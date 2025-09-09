SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 144 di martedì 9 settembre 2025

Se il Jackpot sale fin quasi a una quota psicologicamente significativa vuol dire che il Punto "6" non è stato indovinato da nessuno. Stessa sorte è toccata al succesivo Punto "5+". Per il resto, un variegato panorama di vincite in tutte le categorie di premio che si spandono capillarmente in tutto il Paese.

Ambiente. Un tema sempre più avvertito da tutti ma ancora da sostenere in ogni modo declinandolo anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana. E per quanto riguarda il SuperEnalotto privilegiare l'ambiente significa non solo risparmiare quintali di carta ed ettolitri di inchiostro a ogni estrazione. Ma anche in molti casi il carburante necessario a recarsi nei punti fisici di gioco. Per ovviare a tutto questo c'è un supporto efficace da parte del SuperEnalotto stesso ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza della partecipazione serenamente e di risparmiare risorse naturali preziose senza perdere nulla del gioco stesso. Anzi con tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 144 del SuperEnalotto di martedì 9 settembre 2025 è: 34, 47, 71, 73, 82, 90. Numero Jolly 49, Numero SuperStar 52 SuperEnalotto, le vincite di oggi I sogni di gloria riguardanti l'aggiudicazione del jackpot con tutto ciò che significa si sono interrotti alla verifica dei numeri usciti. Nessun punto "6", e nessun punto "5+" che quando esce è molto generoso. Il più alto indovinato è il punto "5" che quattro giocatori centrano totalizzando 41.640,61 euro. Mentre per quanto riguarda il Numero SuperStar, a premiare con la maggiore vincita di stasera è il punto "4 Stella" centrato da due giocatori che si aggiudicano 35.731,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot si porta a 49,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 11 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 11 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.