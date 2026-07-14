SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 112 di martedì 14 luglio 2026

Senza il punto "6", né il punto "5+", è il punto "5" a premiare due giocatori con una vincita di rilievo. Premi che vanno in Lombardia e nel Lazio, le regioni delle ricevitorie dove sono stati indovinati. Intanto il Jackpot si dirige verso i 195 milioni di euro.

Partecipare al SuperEnalotto tramite il gioco online comporta vantaggi economici per i giocatori. Sebbene il prezzo della giocata online sia lo stesso di quello cartaceo, esistono benefici aggiuntivi da scoprire. Giocare al SuperEnalotto online garantisce ai partecipanti un gran comodità, grazie anche a promozioni, bonus e servizi su misura che portano a un risparmio concreto. In aggiunta, si gode della libertà di giocare da qualsiasi luogo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 112 del SuperEnalotto di martedì 14 luglio 2026 è: 8, 44, 49, 80, 85, 88. Numero Jolly 30, Numero SuperStar 64 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" il più alto della serata e non è neanche il punto "5+", bensì il punto "5" con due vincitori di una somma interessante: 94.285,63 euro. Le due schedine sono state giocate a: CAVA MANARA (PV) presso il punto vendita BAR CAMPANA situato in VIA GRAMSCI, 26 e a GUIDONIA MONTECELIO (RM) presso il punto vendita BAR MAS'S situato in VIA JENNE, 1. Al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" due giocatori totalizzano 26.542,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 194,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 16 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.