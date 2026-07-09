SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 109 di giovedì 9 luglio 2026
Tre punti "5" premiano stasera giocatori con il punto più alto indovinato: Lombardia, Veneto e Campania le tre regioni che vedono arrivare questi premi. Assente il punto "6", il Jackpot si approssima ai 192 milioni di euro.
Giocare al SuperEnalotto online consente di accedere a diversi vantaggi, anche dal punto di vista economico. Il prezzo della schedina rimane invariato rispetto a quello della versione cartacea, ma la modalità digitale offre una serie di benefici aggiuntivi che meritano di essere conosciuti.
La versione del gioco online del SuperEnalotto mette a disposizione dei giocatori promozioni, bonus e servizi dedicati che possono tradursi in un concreto risparmio.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 109 del SuperEnalotto di giovedì 9 luglio 2026 è: 9, 17, 20, 31, 40, 79. Numero Jolly 58, Numero SuperStar 47.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Niente punto "6", né punto "5+", oggi. Allora è il punto "5" che, aggiudicando 61.599,93 euro, viene indovinato in tre ricevitorie situate a: SOLZA (BG) presso il punto vendita TABACCHI EDICOLA LA COCCINELLA situato in VIA ROMA, 35; a MUSSOLENTE (VI) presso il punto vendita A BOTEGHETA situato in VIA VITTORIA, 34; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA MONTEOLIVETO, 24. Per quanto riguarda il Numero SuperStar con il punto "4 Stella" un giocatore passa all'incasso di 25.183,00 euro. Per il prossimo concorso si rende quindi disponibile un Jackpot che vale ben 191,7 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 10 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Tre punti "5" premiano stasera giocatori con il punto più alto indovinato: Lombardia, Veneto e Campania le tre regioni che vedono arrivare questi premi. Assente il punto "6", il Jackpot si approssima ai 192 milioni di euro.
Giocare al SuperEnalotto online consente di accedere a diversi vantaggi, anche dal punto di vista economico. Il prezzo della schedina rimane invariato rispetto a quello della versione cartacea, ma la modalità digitale offre una serie di benefici aggiuntivi che meritano di essere conosciuti. La versione del gioco online del SuperEnalotto mette a disposizione dei giocatori promozioni, bonus e servizi dedicati che possono tradursi in un concreto risparmio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 109 del SuperEnalotto di giovedì 9 luglio 2026 è: 9, 17, 20, 31, 40, 79. Numero Jolly 58, Numero SuperStar 47. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", né punto "5+", oggi. Allora è il punto "5" che, aggiudicando 61.599,93 euro, viene indovinato in tre ricevitorie situate a: SOLZA (BG) presso il punto vendita TABACCHI EDICOLA LA COCCINELLA situato in VIA ROMA, 35; a MUSSOLENTE (VI) presso il punto vendita A BOTEGHETA situato in VIA VITTORIA, 34; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA MONTEOLIVETO, 24. Per quanto riguarda il Numero SuperStar con il punto "4 Stella" un giocatore passa all'incasso di 25.183,00 euro. Per il prossimo concorso si rende quindi disponibile un Jackpot che vale ben 191,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 10 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Estrazione senza punti "6" e quindi ennesimo incremento di valore del Jackpot che arriva a 191 milioni di euro. Mentre al punto "5" più giocatori del solito indovinano questo punto capace a volte di riservare belle sorprese.
Il SuperEnalotto si può giocare in due modi: tramite una schedina tradizionale acquistata in ricevitoria o in formato digitale, o con il gioco online. Dal punto di vista del gioco in sé, non ci sono differenze: le regole, così come gli importi delle vincite e dei premi, sono identici per entrambe le modalità. Tuttavia, giocare al SuperEnalotto online presenta diversi vantaggi legati alla comodità. Questi benefici, che partono dalla grande facilità d'uso, offrono al giocatore un'esperienza più pratica e piacevole da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 108 del SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2026 è: 3, 16, 30, 53, 55, 79. Numero Jolly 84, Numero SuperStar 66. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa per l'uscita del punto "6" prosegue da lungo tempo, mentre il punto "5+" si rivela appena meno raro ma comunque sempre difficile da indovinare. Questa sera i punti "5" sono undici e totalizzano 17.123,43 euro. Molto meglio è andata all'unico punto "4 Stella" per quanto riguarda il Numero SuperStar. La giocata vincente assicura al proprio autore 34.931,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot continua puntsndo ai 200 milioni ma fermandosi per ora a quota 191 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 7 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Questa sera due regioni sono quelle sicuramente toccate dall'uscita di un punto "5" di rilievo: Piemonte e Lombardia. C'è anche una vincita online ancora non meglio identificata come provenienza. Il Jackpot supera i 190 milioni di euro.
La sicurezza è un elemento fondamentale in ogni ambito della nostra vita. Oggi, in particolare, vogliamo concentrarci su quanto sia cruciale garantire la sicurezza quando si tratta di conservare i documenti. A questo proposito, il SuperEnalotto con il gioco online si distingue per offrire ai suoi utenti una protezione efficace. Questa sicurezza si manifesta in due modi principali: innanzitutto, nella custodia della ricevuta di gioco, che a differenza di quella cartacea che si riceve in ricevitoria, è completamente digitale. In secondo luogo, la piattaforma assicura un controllo affidabile sull'esito delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 107 del SuperEnalotto di sabato 4 luglio 2026 è: 2, 37, 55, 62, 72, 76. Numero Jolly 34, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" stasera ad accendere la caccia ai vincitori del punto più alto. Ma è il punto "5" infatti che vale 68.740,19 euro per tre fortunati giocatori. Questi hanno giocato le schedine nel seguente modo: una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA TORINO, 103; e una a ORNAGO (MB) presso il punto vendita CHALET BAR-TABACCHERIA situato in VIA ROMA, 7. Al Numero SuperStar è solo il punto "3 Stella" a cominciare la serie delle vincite con centosei giocatori che totalizzano 3.441,00 euro. Il Jackpote per la prossima estrazione sale alla cifra notevole di 190,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 4 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
L'estrazione di questa sera non contempla vincitori con il punto "6" ancora molto lontano nel tempo. La notizia positiva è l'incrmento di valore del Jackpot che arriva a 189 milioni di euro.
La sicurezza riveste un'importanza cruciale in tutti gli aspetti della nostra vita. Concentrandoci in particolare sulla tutela dei documenti, notiamo come il SuperEnalotto con il gioco online offra un elevato livello di sicurezza. Questo si traduce nella salvaguardia della ricevuta di gioco, che in questo caso è digitale, a differenza della tradizionale ricevuta cartacea, e nella garanzia di un controllo affidabile sui risultati delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 106 del SuperEnalotto di venerdì 3 luglio 2026 è: 22, 26, 30, 40, 68, 86. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 48. SuperEnalotto, le vincite di oggi Difficilissimo indovinare il punto "6" eppure non impossibile, in passato è sucesso varie volte nella storia di questo concorso; solo che ora è dalla primavera dell'anno scorso che ciò non accade. Il punto "5" stasera vale 21.060,44 euro, per i sette giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare tre giocatori che totalizzano in questo modo 39.292,00 euro. Il Jakpot sale alla vertiginosa cifra di 189 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 4 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 4 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Sempre assente - pure nel concorso di stasera - il punto "6", anche il punto "5+" latita ormai da diverso tempo. Cresce il Jackpot in un'ascesa vertiginosa che porta queto ambitissimo tesoretto a superare i 188 milioni di euro.
Tutti desiderano rendere la propria vita più comoda, più semplice e più efficiente. Le persone sono sempre alla ricerca di soluzioni che semplifichino le loro routine quotidiane, permettendo loro di svolgere le attività con tranquillità, nel momento e nel luogo più adatti alle proprie esigenze. Un esempio di questa comodità è offerto dal gioco online del SuperEnalotto. Questo servizio permette di partecipare ai concorsi in modo agevole, dato che può essere utilizzato da qualsiasi luogo e consente anche di gestire liberamente l'importo da spendere per ogni estrazione. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 105 del SuperEnalotto di giovedì 2 luglio 2026 è: 4, 17, 19, 23, 47, 59. Numero Jolly 51, Numero SuperStar 82. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nessuna novità sul fronte del punto "6", assente di lunga data, a cui oggi si associa anche il punto "5+", sempre raro nelle apparizioni. Il punto più alto di questa sera è il punto "5" che per dieci giocatori significa totalizzare 18.519,60 euro. Per quanto invece riguarda le sorti del Numero SuperStar, qui è il punto "4 Stella" che vale 14.382,00 euro per quattro giocatori. Per il prossimo concorso l'aumento automatico del Jackpot lo port a valere 188,3 milioni di euro. Soldi disponibili per chi dovesse indovinare all precisione la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 3 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 3 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Un punto "5+" apparso nel Lazio, e di rilevante entità, è quello che stasera rappresenta il punto più alto indovinato. L'assenza del punto "6" spinge ancor più in su l'importo del Jackpot che ora vola verso i 188 milioni di euro.
Il SuperEnalotto si può giocare in due modi: attraverso una schedina cartacea giocata in ricevitoria, oppure in modo digitale tramite il gioco online. Dal punto di vista delle regole, delle probabilità di vincita e degli importi dei premi, non c'è alcuna differenza tra le due modalità. Tuttavia, il gioco online presenta diversi vantaggi in termini di comodità per chi gioca. Questi benefici partono dalla grande praticità di poter giocare ovunque e in qualsiasi momento, e offrono molte altre comodità da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 104 del SuperEnalotto di martedì 30 giugno 2026 è: 1, 7, 51, 64, 78, 83. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 66. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", né punto "5+", stasera; mentre invece il punto "5" - l'unico di quetsa estrazione - vale 182.126,42 euro. La giocata vincente è avvenuta a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA ODERISI DA GUBBIO, 30A. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" il più alto: centrato da due giocatori consegna a questi 43.112,00 euro. La nuova entità del Jackpot, disponibile per il prossimo concorso in caso di punto "6", è di 187,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 2 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 2 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.