SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 107 di sabato 4 luglio 2026

Questa sera due regioni sono quelle sicuramente toccate dall'uscita di un punto "5" di rilievo: Piemonte e Lombardia. C'è anche una vincita online ancora non meglio identificata come provenienza. Il Jackpot supera i 190 milioni di euro.

La sicurezza è un elemento fondamentale in ogni ambito della nostra vita. Oggi, in particolare, vogliamo concentrarci su quanto sia cruciale garantire la sicurezza quando si tratta di conservare i documenti. A questo proposito, il SuperEnalotto con il gioco online si distingue per offrire ai suoi utenti una protezione efficace. Questa sicurezza si manifesta in due modi principali: innanzitutto, nella custodia della ricevuta di gioco, che a differenza di quella cartacea che si riceve in ricevitoria, è completamente digitale. In secondo luogo, la piattaforma assicura un controllo affidabile sull'esito delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 107 del SuperEnalotto di sabato 4 luglio 2026 è: 2, 37, 55, 62, 72, 76. Numero Jolly 34, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" stasera ad accendere la caccia ai vincitori del punto più alto. Ma è il punto "5" infatti che vale 68.740,19 euro per tre fortunati giocatori. Questi hanno giocato le schedine nel seguente modo: una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA TORINO, 103; e una a ORNAGO (MB) presso il punto vendita CHALET BAR-TABACCHERIA situato in VIA ROMA, 7. Al Numero SuperStar è solo il punto "3 Stella" a cominciare la serie delle vincite con centosei giocatori che totalizzano 3.441,00 euro. Il Jackpote per la prossima estrazione sale alla cifra notevole di 190,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 4 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.