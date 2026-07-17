SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 113 di giovedì 16 luglio 2026
La notizia di questa sera arriva dal Numero SuperStar, una grandissima vincita che arriva nel Lazio. Il punto "6", ancora non indovinato, dà il via al nuovo scatto del Jackpot che supera i 195 milioni di euro.
il gioco online del SuperEnalotto offre una maggiore sicurezza rispetto alle ricevute cartacee, che rischiano di perdersi o danneggiarsi. Poiché il regolamento del SuperEnalotto richiede la presentazione della ricevuta vincente per riscuotere il premio, giocare online diventa un vantaggio.
Questo perché le ricevute digitali, gestibili tramite smartphone o tablet, sono più facili da conservare e consultare in qualsiasi momento.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 113 del SuperEnalotto di giovedì 16 luglio 2026 è: 1, 15, 21, 46, 52, 67. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 76.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Niente punto "6", ne punto "5+". Da tempo assenti, soprattutto il primo, i due big lasciano lo spazio e il podio di punto più alto indovinato al punto "5" per il quale sette giocatori si aggiudicano 26.298,54 euro. Al Numero SuperStar, come accennato sopra, si registra una grande vincita. Con il Punto "5 Stella" un giocatore totalizza ben 657.463,50 euro. La schedina è stata giocata a ROMA (RM) presso il punto vendita DERBY BAR situato in VIA VASCO DE GAMA, 5355. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a 195,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta con precisione.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 17 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 17 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La notizia di questa sera arriva dal Numero SuperStar, una grandissima vincita che arriva nel Lazio. Il punto "6", ancora non indovinato, dà il via al nuovo scatto del Jackpot che supera i 195 milioni di euro.
il gioco online del SuperEnalotto offre una maggiore sicurezza rispetto alle ricevute cartacee, che rischiano di perdersi o danneggiarsi. Poiché il regolamento del SuperEnalotto richiede la presentazione della ricevuta vincente per riscuotere il premio, giocare online diventa un vantaggio. Questo perché le ricevute digitali, gestibili tramite smartphone o tablet, sono più facili da conservare e consultare in qualsiasi momento. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 113 del SuperEnalotto di giovedì 16 luglio 2026 è: 1, 15, 21, 46, 52, 67. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 76. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", ne punto "5+". Da tempo assenti, soprattutto il primo, i due big lasciano lo spazio e il podio di punto più alto indovinato al punto "5" per il quale sette giocatori si aggiudicano 26.298,54 euro. Al Numero SuperStar, come accennato sopra, si registra una grande vincita. Con il Punto "5 Stella" un giocatore totalizza ben 657.463,50 euro. La schedina è stata giocata a ROMA (RM) presso il punto vendita DERBY BAR situato in VIA VASCO DE GAMA, 5355. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a 195,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta con precisione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 17 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 17 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Senza il punto "6", né il punto "5+", è il punto "5" a premiare due giocatori con una vincita di rilievo. Premi che vanno in Lombardia e nel Lazio, le regioni delle ricevitorie dove sono stati indovinati. Intanto il Jackpot si dirige verso i 195 milioni di euro.
Partecipare al SuperEnalotto tramite il gioco online comporta vantaggi economici per i giocatori. Sebbene il prezzo della giocata online sia lo stesso di quello cartaceo, esistono benefici aggiuntivi da scoprire. Giocare al SuperEnalotto online garantisce ai partecipanti un gran comodità, grazie anche a promozioni, bonus e servizi su misura che portano a un risparmio concreto. In aggiunta, si gode della libertà di giocare da qualsiasi luogo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 112 del SuperEnalotto di martedì 14 luglio 2026 è: 8, 44, 49, 80, 85, 88. Numero Jolly 30, Numero SuperStar 64 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" il più alto della serata e non è neanche il punto "5+", bensì il punto "5" con due vincitori di una somma interessante: 94.285,63 euro. Le due schedine sono state giocate a: CAVA MANARA (PV) presso il punto vendita BAR CAMPANA situato in VIA GRAMSCI, 26 e a GUIDONIA MONTECELIO (RM) presso il punto vendita BAR MAS'S situato in VIA JENNE, 1. Al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" due giocatori totalizzano 26.542,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 194,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 16 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Consorso di fine settimana del SuperEnalotto senza, ancora, nessun punto "6" indovinato. Stessa sorte tocca al punto "5+". In questo scenario si osserva aumentare il Jackpot in vista dei 194 milioni di euro.
Lo smartphone e il tablet rivestono un ruolo cruciale nel processo di digitalizzazione della documentazione. Pertanto, da una prospettiva mirata, contribuiscono positivamente all'ambiente riducendo il consumo di carta, inchiostro e altre spese connesse. Infatti, grazie all'uso di smartphone e tablet nel gioco online del SuperEnalotto, è possibile partecipare - evitando di stampare la ricevuta di gioco - da qualsiasi luogo senza doversi recare in ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 111 del SuperEnalotto di sabato 11 luglio 2026 è: 6, 7, 10, 47, 49, 61. Numero Jolly 5, Numero SuperStar 62. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente da fare per quanto riguarda il punto "6", ancora oggi rimane un sogno da raggiungere. Manca pure il punto "5+" e allora ci pensa il punto "5", indovinato da otto giocatori, a premiare chi l'ha indovinato con 25.834,12 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" ad essere centrato da tre giocatori, i quali vedono arrivare 20.090,00 euro. Il nuovo Jackpot vale 193,6 milioni di euro in caso di vincita con il punto "6" nel prossimo concorso. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 14 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 14 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
I più fortunati dell'estrazione di questa sera non sono arrivati ad aggiudicarsi il Jackpot, avendo centrato solo il punto "5". Per questo il prezioso montepremi sale ancora, avvicinandosi ai 103 milioni di euro.
Il gioco online, digitale, è più sicuro della ricevuta cartacea, poiché quest'ultima può essere persa o danneggiata. Il regolamento del SuperEnalotto stabilisce che le vincite possono essere riscosse solo mostrando la ricevuta vincente. Per questo motivo, giocare al SuperEnalotto online presenta un notevole vantaggio: permette di conservare e controllare le schedine giocate in qualsiasi momento tramite smartphone o tablet. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 110 del SuperEnalotto di venerdì 10 luglio 2026 è: 2, 3, 12, 28, 63, 82. Numero Jolly 76, Numero SuperStar 79. SuperEnalotto, le vincite di oggi Manca ancora il punto "6", e manca anche il punto "5+", per cui la prima notizia positiva è rappresentata dai tredici giocatori che con il punto "5" totalizzano 11.266,70 euro. Per quanto riguardi invece il Numero SuperStar, qui è il punto "4 Stella" a premiare otto giocatori che si aggiudicano 14.879,00 euro. In questa situazione, per effetto della mancanza del punto "6", il Jackpot si porta a un nuovo importante livello per il prossimo concorso, mettendo a disposizione 192,7 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta senza errori. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 11 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 11 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Tre punti "5" premiano stasera giocatori con il punto più alto indovinato: Lombardia, Veneto e Campania le tre regioni che vedono arrivare questi premi. Assente il punto "6", il Jackpot si approssima ai 192 milioni di euro.
Giocare al SuperEnalotto online consente di accedere a diversi vantaggi, anche dal punto di vista economico. Il prezzo della schedina rimane invariato rispetto a quello della versione cartacea, ma la modalità digitale offre una serie di benefici aggiuntivi che meritano di essere conosciuti. La versione del gioco online del SuperEnalotto mette a disposizione dei giocatori promozioni, bonus e servizi dedicati che possono tradursi in un concreto risparmio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 109 del SuperEnalotto di giovedì 9 luglio 2026 è: 9, 17, 20, 31, 40, 79. Numero Jolly 58, Numero SuperStar 47. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", né punto "5+", oggi. Allora è il punto "5" che, aggiudicando 61.599,93 euro, viene indovinato in tre ricevitorie situate a: SOLZA (BG) presso il punto vendita TABACCHI EDICOLA LA COCCINELLA situato in VIA ROMA, 35; a MUSSOLENTE (VI) presso il punto vendita A BOTEGHETA situato in VIA VITTORIA, 34; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA MONTEOLIVETO, 24. Per quanto riguarda il Numero SuperStar con il punto "4 Stella" un giocatore passa all'incasso di 25.183,00 euro. Per il prossimo concorso si rende quindi disponibile un Jackpot che vale ben 191,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 10 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Estrazione senza punti "6" e quindi ennesimo incremento di valore del Jackpot che arriva a 191 milioni di euro. Mentre al punto "5" più giocatori del solito indovinano questo punto capace a volte di riservare belle sorprese.
Il SuperEnalotto si può giocare in due modi: tramite una schedina tradizionale acquistata in ricevitoria o in formato digitale, o con il gioco online. Dal punto di vista del gioco in sé, non ci sono differenze: le regole, così come gli importi delle vincite e dei premi, sono identici per entrambe le modalità. Tuttavia, giocare al SuperEnalotto online presenta diversi vantaggi legati alla comodità. Questi benefici, che partono dalla grande facilità d'uso, offrono al giocatore un'esperienza più pratica e piacevole da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 108 del SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2026 è: 3, 16, 30, 53, 55, 79. Numero Jolly 84, Numero SuperStar 66. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa per l'uscita del punto "6" prosegue da lungo tempo, mentre il punto "5+" si rivela appena meno raro ma comunque sempre difficile da indovinare. Questa sera i punti "5" sono undici e totalizzano 17.123,43 euro. Molto meglio è andata all'unico punto "4 Stella" per quanto riguarda il Numero SuperStar. La giocata vincente assicura al proprio autore 34.931,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot continua puntsndo ai 200 milioni ma fermandosi per ora a quota 191 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 7 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.