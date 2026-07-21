SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 116 di martedì 21 luglio 2026
Ennesima estrazione che non vede l'aggiudicazione del sempre più grande Jackpot, per mancanza del punto "6". Lo stesso Jackpot si avvicina ai 198 milioni, cioè alle soglie dei 200.
Il gioco online, rispetto a quello fisico in ricevitoria, ha un grande vantaggio: puoi tenere sotto controllo le tue schedine in ogni momento direttamente dal tuo smartphone o tablet, senza il rischio di smarrirle.
La ricevuta cartacea, infatti, rischia di perdersi o di rovinarsi, e il regolamento del SuperEnalotto prevede che le vincite vengano pagate solo se si presenta la ricevuta originale vincente.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 116 del SuperEnalotto di martedì 21 luglio 2026 è: 13, 14, 15, 29, 38, 63. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 49.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Nuovamente rimandata la prima uscita nel 2026 del punto "6", che domani compie quattordici mesi esatti dalla sua ultima comparsa. Neanche il punto "5+" appare oggi, mentre il punto "5" assegna a quattro vincitori 46.883,73 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, si registrano quote popolari: ai centosei giocatori con il punto "3 Stella" vanno 2.730,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot sale nuovamente fino a portarsi alla notevole somma di 197,9 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 23 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 23 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ennesima estrazione che non vede l'aggiudicazione del sempre più grande Jackpot, per mancanza del punto "6". Lo stesso Jackpot si avvicina ai 198 milioni, cioè alle soglie dei 200.
Il gioco online, rispetto a quello fisico in ricevitoria, ha un grande vantaggio: puoi tenere sotto controllo le tue schedine in ogni momento direttamente dal tuo smartphone o tablet, senza il rischio di smarrirle. La ricevuta cartacea, infatti, rischia di perdersi o di rovinarsi, e il regolamento del SuperEnalotto prevede che le vincite vengano pagate solo se si presenta la ricevuta originale vincente. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 116 del SuperEnalotto di martedì 21 luglio 2026 è: 13, 14, 15, 29, 38, 63. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 49. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nuovamente rimandata la prima uscita nel 2026 del punto "6", che domani compie quattordici mesi esatti dalla sua ultima comparsa. Neanche il punto "5+" appare oggi, mentre il punto "5" assegna a quattro vincitori 46.883,73 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, si registrano quote popolari: ai centosei giocatori con il punto "3 Stella" vanno 2.730,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot sale nuovamente fino a portarsi alla notevole somma di 197,9 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 23 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 23 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Sempre più vicino ai 200 milioni di euro, il Jackpot anche oggi non è stato assegnato, Ma le quote spettanti ai detentori del punto "5" e del punro "4 Stella" sono comunque cospicue.
Smartphone e tablet giocano un ruolo cruciale nella transizione verso il digitale, specialmente per quanto riguarda la gestione dei documenti. Utilizzandoli nel gioco online del Superenalotto contribuiamo attivamente alla salvaguardia dell'ambiente poiché riducono significativamente il consumo di carta, inchiostro e altre risorse necessarie per la stampa. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 115 del SuperEnalotto di sabato 18 luglio 2026 è: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 31. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue senza sosta l'attesa per l'uscita del punto "6" che assicurerebbe al (o ai) fortunato (o fortunati) l'assegnazione del Jackpot, sempre più consistente. Assente anche il punto "5+", è il punto "5" che consente a cinque giocatori di totalizzare 40.819,11 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un solo giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 42.364,00 euro. Nuova tappa per il Jackpot a disposizione per il prossimo concorso che arriva a 197 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 21 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 21 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La notizia di questa sera arriva dal Numero SuperStar, una grandissima vincita che arriva nel Lazio. Il punto "6", ancora non indovinato, dà il via al nuovo scatto del Jackpot che supera i 195 milioni di euro.
il gioco online del SuperEnalotto offre una maggiore sicurezza rispetto alle ricevute cartacee, che rischiano di perdersi o danneggiarsi. Poiché il regolamento del SuperEnalotto richiede la presentazione della ricevuta vincente per riscuotere il premio, giocare online diventa un vantaggio. Questo perché le ricevute digitali, gestibili tramite smartphone o tablet, sono più facili da conservare e consultare in qualsiasi momento. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 113 del SuperEnalotto di giovedì 16 luglio 2026 è: 1, 15, 21, 46, 52, 67. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 76. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", ne punto "5+". Da tempo assenti, soprattutto il primo, i due big lasciano lo spazio e il podio di punto più alto indovinato al punto "5" per il quale sette giocatori si aggiudicano 26.298,54 euro. Al Numero SuperStar, come accennato sopra, si registra una grande vincita. Con il Punto "5 Stella" un giocatore totalizza ben 657.463,50 euro. La schedina è stata giocata a ROMA (RM) presso il punto vendita DERBY BAR situato in VIA VASCO DE GAMA, 5355. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a 195,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta con precisione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 17 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 17 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Un punto "5" indovinato in Lombardia e un bel gruppetto di vincite al Numero SuperStar suppliscono oggi alle assenze del punto "6" e del punto "5+". Il Jackpot supera i 196 milioni di euro.
Gli smartphone e i tablet sono strumenti essenziali nel processo di digitalizzazione dei documenti. Dal punto di vista ecologico, questo porta a un beneficio tangibile: si riduce significativamente il consumo di carta, inchiostro e altre risorse associate alla stampa. Questo vantaggio è particolarmente evidente nell'uso di smartphone e tablet per il gioco online del SuperEnalotto. Permettono infatti di partecipare al gioco, senza la necessità di stampare la ricevuta, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, eliminando l'obbligo di recarsi fisicamente in una ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 114 del SuperEnalotto di venerdì 17 luglio 2026 è: 7, 34, 45, 64, 65, 76. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 90. SuperEnalotto, le vincite di oggi Un cospicuo punto "5" del valore di 147.311,09 euro è stato indovinato a CERANESI (GE) presso il punto vendita CARBONE DI TRAVI MAURO situato in VIA PARODI, 24B. Per quanto riguarda il Numero SuperStar sedici vincite con il punto "4 Stella" totalizzano 50.126,00 euro l'una. Quindici di queste giocate sono state realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A.; una - che associa anche un Punto "4" - è stata realizzata a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR ENIGMA situato in VIALE SUZZANI, 283. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile in caso qualcuno indovini il punto "6" è di 196,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 18 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 18 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Senza il punto "6", né il punto "5+", è il punto "5" a premiare due giocatori con una vincita di rilievo. Premi che vanno in Lombardia e nel Lazio, le regioni delle ricevitorie dove sono stati indovinati. Intanto il Jackpot si dirige verso i 195 milioni di euro.
Partecipare al SuperEnalotto tramite il gioco online comporta vantaggi economici per i giocatori. Sebbene il prezzo della giocata online sia lo stesso di quello cartaceo, esistono benefici aggiuntivi da scoprire. Giocare al SuperEnalotto online garantisce ai partecipanti un gran comodità, grazie anche a promozioni, bonus e servizi su misura che portano a un risparmio concreto. In aggiunta, si gode della libertà di giocare da qualsiasi luogo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 112 del SuperEnalotto di martedì 14 luglio 2026 è: 8, 44, 49, 80, 85, 88. Numero Jolly 30, Numero SuperStar 64 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" il più alto della serata e non è neanche il punto "5+", bensì il punto "5" con due vincitori di una somma interessante: 94.285,63 euro. Le due schedine sono state giocate a: CAVA MANARA (PV) presso il punto vendita BAR CAMPANA situato in VIA GRAMSCI, 26 e a GUIDONIA MONTECELIO (RM) presso il punto vendita BAR MAS'S situato in VIA JENNE, 1. Al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" due giocatori totalizzano 26.542,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 194,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 16 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Consorso di fine settimana del SuperEnalotto senza, ancora, nessun punto "6" indovinato. Stessa sorte tocca al punto "5+". In questo scenario si osserva aumentare il Jackpot in vista dei 194 milioni di euro.
Lo smartphone e il tablet rivestono un ruolo cruciale nel processo di digitalizzazione della documentazione. Pertanto, da una prospettiva mirata, contribuiscono positivamente all'ambiente riducendo il consumo di carta, inchiostro e altre spese connesse. Infatti, grazie all'uso di smartphone e tablet nel gioco online del SuperEnalotto, è possibile partecipare - evitando di stampare la ricevuta di gioco - da qualsiasi luogo senza doversi recare in ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 111 del SuperEnalotto di sabato 11 luglio 2026 è: 6, 7, 10, 47, 49, 61. Numero Jolly 5, Numero SuperStar 62. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente da fare per quanto riguarda il punto "6", ancora oggi rimane un sogno da raggiungere. Manca pure il punto "5+" e allora ci pensa il punto "5", indovinato da otto giocatori, a premiare chi l'ha indovinato con 25.834,12 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" ad essere centrato da tre giocatori, i quali vedono arrivare 20.090,00 euro. Il nuovo Jackpot vale 193,6 milioni di euro in caso di vincita con il punto "6" nel prossimo concorso. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 14 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 14 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.