SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 187 di sabato 21 novembre 2026
Si è conclusa la centottantasettesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa.
Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni.
La combinazione vincente del concorso n. 187 di sabato 21 novembre è la seguente: 12, 30, 56, 62, 75, 88. Numero Jolly 55, Numero SuperStar 58.
Le vincite del concorso
Con il concorso di oggi salgono a trentanove le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da cinque appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 37.887,16 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “3 Stella”, che ha premiato ottantasette schedine con un importo di 3.532,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 58,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 24 novembre.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 24 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantasettesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 187 di sabato 21 novembre è la seguente: 12, 30, 56, 62, 75, 88. Numero Jolly 55, Numero SuperStar 58. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentanove le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da cinque appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 37.887,16 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “3 Stella”, che ha premiato ottantasette schedine con un importo di 3.532,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 58,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 24 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 24 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaseiesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 186 di venerdì 20 novembre è la seguente: 38, 50, 69, 80, 88, 89. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 48. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattrocentotrentaquattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 787,09 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 78.709,00 euro. A tale vincita si associa anche quella di un punto "4". La giocata è stata effettuata a BITONTO (BA) presso il punto vendita CARTOLIBRERIA SAPONARO situato in VIA G.D.ROGADEO, 33 35. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 57,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 21 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 21 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantacinquesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 185 di giovedì 19 novembre è la seguente: 22, 38, 54, 61, 68, 75. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 8 Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 40.705,94 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 63.864,00 euro realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A. e ad ALTOPASCIO (LU) presso il punto vendita COLLODI FABIO situato in VIA CAVOUR. Entrambe le vincite sono arricchite dalla vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 56,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 20 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 20 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaquattresima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 184 di martedì 17 novembre è la seguente: 1, 2, 10, 79, 85, 90. Numero Jolly 47, Numero SuperStar 68. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da sedici appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 10.370,60 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 16.908,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,9 milioni di euro. La prossima estrazione, seconda della settimana, si terrà giovedì 19 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 19 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantatreesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 183 di sabato 14 novembre è la seguente: 26, 40, 49, 64, 66, 74. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a trentasette le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 95.536,15 euro. Le schedine vincenti sono state giocate a: PALERMO (PA) presso il punto vendita BAR FUELPOWER BAGHERIA situato in PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, SNC; e a CRESPINA LORENZANA (PI) presso il punto vendita EMPORIO GORI situato in VIA VITTORIO VENETO, 46 Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato tre schedine con un importo di 73.898,00 euro. Tutt'e tre le vincite sono state accompagnate anche da un punto "4"; la prima anche da tre punti "3 Stella". Questa giocata è stata effettuata a GENOVA (GE) presso il punto vendita RICEVITORIA LOTTO situato in SALITA SANTA CATERINA, 19 R. Le altre due a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI PONALE situato in VIA PONALE, 66; e a TRESIGNANA (FE) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DELLA VITTORIA, 26 A. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,1 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà martedì 17 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 17 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaduesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 182 di venerdì 13 novembre è la seguente: 23, 24, 55, 56, 82, 86. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 38. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentasei le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 33.221,64 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 65.794,00 euro. Le giocate vincenti sono state effettuate a PADERNO DUGNANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI SIRIO situato in VIA CUSTOZA, 39 e a MESSINA (ME) presso il punto vendita TABACCHI N. 49 situato in VIA PALERMO, 142. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 53,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 14 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 14 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.