SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 106 di venerdì 3 luglio 2026
L'estrazione di questa sera non contempla vincitori con il punto "6" ancora molto lontano nel tempo. La notizia positiva è l'incrmento di valore del Jackpot che arriva a 189 milioni di euro.
La sicurezza riveste un'importanza cruciale in tutti gli aspetti della nostra vita. Concentrandoci in particolare sulla tutela dei documenti, notiamo come il SuperEnalotto con il gioco online offra un elevato livello di sicurezza.
Questo si traduce nella salvaguardia della ricevuta di gioco, che in questo caso è digitale, a differenza della tradizionale ricevuta cartacea, e nella garanzia di un controllo affidabile sui risultati delle estrazioni.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 106 del SuperEnalotto di venerdì 3 luglio 2026 è: 22, 26, 30, 40, 68, 86. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 48.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Difficilissimo indovinare il punto "6" eppure non impossibile, in passato è sucesso varie volte nella storia di questo concorso; solo che ora è dalla primavera dell'anno scorso che ciò non accade. Il punto "5" stasera vale 21.060,44 euro, per i sette giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare tre giocatori che totalizzano in questo modo 39.292,00 euro. Il Jakpot sale alla vertiginosa cifra di 189 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 4 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 4 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
L'estrazione di questa sera non contempla vincitori con il punto "6" ancora molto lontano nel tempo. La notizia positiva è l'incrmento di valore del Jackpot che arriva a 189 milioni di euro.
La sicurezza riveste un'importanza cruciale in tutti gli aspetti della nostra vita. Concentrandoci in particolare sulla tutela dei documenti, notiamo come il SuperEnalotto con il gioco online offra un elevato livello di sicurezza. Questo si traduce nella salvaguardia della ricevuta di gioco, che in questo caso è digitale, a differenza della tradizionale ricevuta cartacea, e nella garanzia di un controllo affidabile sui risultati delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 106 del SuperEnalotto di venerdì 3 luglio 2026 è: 22, 26, 30, 40, 68, 86. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 48. SuperEnalotto, le vincite di oggi Difficilissimo indovinare il punto "6" eppure non impossibile, in passato è sucesso varie volte nella storia di questo concorso; solo che ora è dalla primavera dell'anno scorso che ciò non accade. Il punto "5" stasera vale 21.060,44 euro, per i sette giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare tre giocatori che totalizzano in questo modo 39.292,00 euro. Il Jakpot sale alla vertiginosa cifra di 189 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 4 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 4 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Sempre assente - pure nel concorso di stasera - il punto "6", anche il punto "5+" latita ormai da diverso tempo. Cresce il Jackpot in un'ascesa vertiginosa che porta queto ambitissimo tesoretto a superare i 188 milioni di euro.
Tutti desiderano rendere la propria vita più comoda, più semplice e più efficiente. Le persone sono sempre alla ricerca di soluzioni che semplifichino le loro routine quotidiane, permettendo loro di svolgere le attività con tranquillità, nel momento e nel luogo più adatti alle proprie esigenze. Un esempio di questa comodità è offerto dal gioco online del SuperEnalotto. Questo servizio permette di partecipare ai concorsi in modo agevole, dato che può essere utilizzato da qualsiasi luogo e consente anche di gestire liberamente l'importo da spendere per ogni estrazione. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 105 del SuperEnalotto di giovedì 2 luglio 2026 è: 4, 17, 19, 23, 47, 59. Numero Jolly 51, Numero SuperStar 82. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nessuna novità sul fronte del punto "6", assente di lunga data, a cui oggi si associa anche il punto "5+", sempre raro nelle apparizioni. Il punto più alto di questa sera è il punto "5" che per dieci giocatori significa totalizzare 18.519,60 euro. Per quanto invece riguarda le sorti del Numero SuperStar, qui è il punto "4 Stella" che vale 14.382,00 euro per quattro giocatori. Per il prossimo concorso l'aumento automatico del Jackpot lo port a valere 188,3 milioni di euro. Soldi disponibili per chi dovesse indovinare all precisione la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 3 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 3 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Un punto "5+" apparso nel Lazio, e di rilevante entità, è quello che stasera rappresenta il punto più alto indovinato. L'assenza del punto "6" spinge ancor più in su l'importo del Jackpot che ora vola verso i 188 milioni di euro.
Il SuperEnalotto si può giocare in due modi: attraverso una schedina cartacea giocata in ricevitoria, oppure in modo digitale tramite il gioco online. Dal punto di vista delle regole, delle probabilità di vincita e degli importi dei premi, non c'è alcuna differenza tra le due modalità. Tuttavia, il gioco online presenta diversi vantaggi in termini di comodità per chi gioca. Questi benefici partono dalla grande praticità di poter giocare ovunque e in qualsiasi momento, e offrono molte altre comodità da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 104 del SuperEnalotto di martedì 30 giugno 2026 è: 1, 7, 51, 64, 78, 83. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 66. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", né punto "5+", stasera; mentre invece il punto "5" - l'unico di quetsa estrazione - vale 182.126,42 euro. La giocata vincente è avvenuta a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA ODERISI DA GUBBIO, 30A. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" il più alto: centrato da due giocatori consegna a questi 43.112,00 euro. La nuova entità del Jackpot, disponibile per il prossimo concorso in caso di punto "6", è di 187,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 2 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 2 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il punto "6" ancora non è stato indovinato da nessuno, alla penultima estrazione di giugno. Un'assenza prolungata a cui si aggiunge anche quella del punto "5+". Il Jackpot per il prossimo concorso continua a salire e procede verso i 187 milioni di euro.
La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale in ogni ambito della vita. In questo contesto, è utile soffermarsi sull'importanza della corretta conservazione dei documenti. Psrtecipare al SuperEnalotto con il gioco online garantisce un livello di sicurezza maggiore sotto diversi aspetti: la ricevuta di gioco viene conservata in formato digitale, evitando il rischio di smarrimento tipico di quella cartacea rilasciata in ricevitoria, e consente inoltre di verificare facilmente l'esito delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 103 del SuperEnalotto di sabato 27 giugno 2026 è: 15, 19, 36, 47, 85, 90. Numero Jolly 42, Numero SuperStar 62. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mancano all'appello i due punti più importanti di questo gioco; il punto "6", assente da oltre un anno, e il punto "5+" che - anche se qualche volta è stato indovinato nel 2026 - resta comunque raro da vedersi. Il punto "5" consegna a quattro giocatori la somma di 49.997,70 euro. Mentre al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che viene indovinato da tre giocatori i quali totalizzano 29.117,00 euro. Cresce il Jackpot, disponibile in caso di sestina indovinata al prossimo concorso, fino alla considerevole somma di 186,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 30 giugno del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 30 giugno 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
L'ultimo weekend di giugno 2026 si apre, per quanto riguarda il SuperEnalotto, senza la vincita del punto "6" e senza quella del punto "5+". Il primo di questi due dati comporta l'ennesimo incremento di valore del Jackpot che si avvicina ai 186 milioni di euro.
Migliorare le comodità, sviluppare le semplicità, rendersi la vita più smart. Chi non è alla ricerca di modi migliori di vivere, anche nelle attività quotidiane? Modi che permettano di fare le cose con calma, quando e dove si vuole. Come propone ad esempio il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione confortevole. Perché può essere attivata ovunque, potendo controllare anche le somme da dedicare ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 102 del SuperEnalotto di venerdì 26 giugno 2026 è: 1, 22, 30, 45, 73, 76. Numero Jolly 64, Numero SuperStar 49. SuperEnalotto, le vincite di oggi Ancora un nulla da fare per gli appassionati che seguono le vicende del Jackpot del SuperEnaolotto; in assenza del punto "6", l'appuntamento è rinviato a chissà quando. Il punto "5+", anche, non è stato indovinato. Così il punto "5" vale 47.288,21 euro per i tre giocatori che l'hanno centrato. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un giocatore, con il punto "4 Stella", totalizza 38.417,00 euro. Cresce, quindi, come accennato il Jackpot per la penultima estrazione di giugno 2026 ed arriva alla quota elevatissima di 185,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 27 giugno del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 26 giugno 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' in Campania il vincitore del punto "5", che rappresenta stasera il punto più alto, nell'assenza continuata del punto "6" e del punto "5+". Prosegue senza sosta l'ascesa - e la caccia - al punto "6". Con il Jacpot che si porta alla considerevole quota di quasi 185 milioni di euro.
Partecipare al SuperEnalotto online offre diversi vantaggi economici. Sebbene il prezzo della giocata rimanga lo stesso di quella cartacea, ci sono altri benefici degni di nota. Con il gioco online si ha accesso a promozioni, bonus e servizi su misura che possono portare a un risparmio economico. Inoltre, la comodità di poter giocare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo è un ulteriore vantaggio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 101 del SuperEnalotto di giovedì 25 giugno 2026 è: 25, 27, 54, 72, 73, 76. Numero Jolly 31, Numero SuperStar 80. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se da una parte la notizia dell'assenza del punto "6" e anche quella dell'assenza del punto "5+" non sono originali, c'è invece da scrivere di un punto "5" del valore di 179.295,56 euro vinto a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHI ESPOSITO CARLO situato in VIA FRANCESCO CILEA, 199. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" consegna, anche qui, a un solo giocatore la somme di 42.954,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a quota 184,9 milioni di euro, da aggiudicarsi in caso qualcuno indovini tutta la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 26 giugno del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 26 giugno 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.