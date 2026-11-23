SuperEnalotto premia Bitonto: vinti 79.496,09€
A Bitonto (BA) sono stati centrati 1 punto 4SS e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Bitonto (BA)
📅 cc. n° 186 di venerdì 20/11/26
🎯 1 punto 4SS e 1 punto 4
🏪 Sisal Cartolibreria Saponaro situato in Via G.D. Rogadeo, 33/35
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 186 di venerdì 20 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 79.496,09€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 14 novembre ha assegnato 242.094 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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Centrati 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da capogiro! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
A Genova (GE) sono stati centrati 1 punto 4SS, 1 punto 4 e 3 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.