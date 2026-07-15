SuperEnalotto premia Cava Manara: vinti 94.285,63€

SuperEnalotto premia Guidonia Montecelio: vinti 94.561,25€

A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

