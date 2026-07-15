SuperEnalotto premia Cava Manara: vinti 94.285,63€
A Cava Manara (PV) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Cava Manara (PV)
📅 cc. n° 112 di martedì 14/7/26
🎯 punti 5
🏪 Punto di vendita Sisal Bar Campana situato in Via Gramsci, 26.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 112 di martedì 14 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 94.285,63€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 luglio ha assegnato 410.698 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
Scopri dove giocare a SuperEnalotto
A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.