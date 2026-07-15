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Vincite

SuperEnalotto premia Cava Manara: vinti 94.285,63€

A Cava Manara (PV) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

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where_to_vote Milano
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15 Luglio 2026
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Giocata vincente

🏆

📍 Cava Manara (PV)
📅 cc. n° 112 di martedì 14/7/26
🎯 punti 5
🏪 Punto di vendita Sisal Bar Campana situato in Via Gramsci, 26.

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 112 di martedì 14 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 94.285,63€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 luglio ha assegnato 410.698 vincite.

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

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Vincite
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SuperEnalotto premia Guidonia Montecelio: vinti 94.561,25€

A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 15 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia Cava Manara: vinti 94.285,63€

A Cava Manara (PV) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 15 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia l’online: vinti 11.266,70€

Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online🎯 Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che gli permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 13 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia l’online: vinti 68.740,19€

Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online🎯 Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che gli permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 6 Luglio 2026
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SuperEnalotto premia Roma: vinti 182.126,42€

A Roma è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 1 Luglio 2026
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SuperEnalotto premia Napoli: vinti 179.295,56€

A Napoli è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 26 Giugno 2026
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