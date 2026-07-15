SuperEnalotto premia Guidonia Montecelio: vinti 94.561,25€
A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Guidonia Montecelio (RM)
📅 cc. n° 112 di martedì 14/7/26
🎯 1 punto 5 e 1 punto 4
🏪 Punto di vendita Sisal Bar Mas’s situato in Via Jenne, 1.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 112 di martedì 14 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 e 1 punto 4 da 94.561,25€ complessivi.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 luglio ha assegnato 410.698 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.