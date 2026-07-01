SuperEnalotto premia Roma: vinti 182.126,42€
A Roma è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Roma
📅 cc. n° 104 di martedì 30/6/26
🎯 punti 5
🏪 Punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Oderisi Da Gubbio, 30 A.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 104 di martedì 30 giugno è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 182.126,42€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 30 giugno ha assegnato 404.293 vincite.