SuperEnalotto premia Velino: vinti 80.519,97€

SuperEnalotto premia Gaeta: vinti 488.752,68€ complessivi

A Gaeta è stato centrato un 1 Punto 5+1 e 3 Punti 5 e 30 Punti 4 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

