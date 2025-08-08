SuperEnalotto premia Velino: vinti 80.519,97€
A Velino (SA) è stato centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Velino (SA)
📅 cc. n° 125 di giovedì 07/08/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto vendita Sisal Tabacchi Riv. N. 1 situato in Corso Europa, 67
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 125 di giovedì 07 agosto è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 80.519,97€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 07 agosto ha assegnato 302.736 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
Scopri dove giocare a SuperEnalotto
A Gaeta è stato centrato un 1 Punto 5+1 e 3 Punti 5 e 30 Punti 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.