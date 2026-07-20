L’estate si accende con il Jackpot di SuperEnalotto da oltre 195 milioni di euro

Il Jackpot di SuperEnalotto vola a 170 milioni: il sogno continua a crescere

Il montepremi di SuperEnalotto continua a crescere senza sosta, alimentando sogni, attese e nuove possibilità a ogni estrazione.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua la sua corsa e oggi ha superato una soglia che accende l’immaginazione collettiva: 170 milioni di euro. Una cifra che non si limita a crescere, ma fa sognare sempre più in grande gli italiani. Chi sarà il prossimo a centrare il 6 e a scrivere la propria storia? Ogni racconto dei vincitori di SuperEnalotto è sempre diverso, ma tutti condividono la stessa scintilla: l’idea che un singolo momento possa cambiare direzione a tutto. E tu? Cosa faresti se vincessi il Jackpot?