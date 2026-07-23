SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 117 di venerdì 24  luglio 2026

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 114 di venerdì 17 luglio 2026

Un punto "5" indovinato in Lombardia e un bel gruppetto di vincite al Numero SuperStar suppliscono oggi alle assenze del punto "6" e del punto "5+". Il Jackpot supera i 196 milioni di euro.

Gli smartphone e i tablet sono strumenti essenziali nel processo di digitalizzazione dei documenti. Dal punto di vista ecologico, questo porta a un beneficio tangibile: si riduce significativamente il consumo di carta, inchiostro e altre risorse associate alla stampa. Questo vantaggio è particolarmente evidente nell'uso di smartphone e tablet per il gioco online del SuperEnalotto. Permettono infatti di partecipare al gioco, senza la necessità di stampare la ricevuta, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, eliminando l'obbligo di recarsi fisicamente in una ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 114 del SuperEnalotto di venerdì 17 luglio 2026 è: 7, 34, 45, 64, 65, 76. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 90. SuperEnalotto, le vincite di oggi Un cospicuo punto "5" del valore di 147.311,09 euro è stato indovinato a CERANESI (GE) presso il punto vendita CARBONE DI TRAVI MAURO situato in VIA PARODI, 24B. Per quanto riguarda il Numero SuperStar sedici vincite con il punto "4 Stella" totalizzano 50.126,00 euro l'una. Quindici di queste giocate sono state realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A.; una - che associa anche un Punto "4" - è stata realizzata a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR ENIGMA situato in VIALE SUZZANI, 283. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile in caso qualcuno indovini il punto "6" è di 196,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 18 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 18 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.