SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 119 di sabato 25 luglio 2026
E' in Lombardia che si festeggia oggi un punto "5" importante, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Contemporaneamente il Jackpot supera quota 200 milioni di euro in questa ultima estrazione settimanale.
Partecipare a questo concorso tramite il gioco online offre un'opportunità davvero semplice e conveniente. Si può giocare comodamente da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in una ricevitoria.
Il SuperEnalotto, nella sua modalità di partecipazione digitale, permette anche una grande personalizzazione. Creare il proprio account di gioco è un processo rapido, che rende possibile gestire tutte le proprie attività, come definire i limiti di spesa e controllare i risultati delle estrazioni.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 119 del SuperEnalotto di sabato 25 luglio 2026 è: 18, 19, 33, 34, 61, 85. Numero Jolly 15, Numero SuperStar 59.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
I punti maggiori di questo concorso - il punto "6" e il punto "5+" -continuano a non rispondere all'appello e al desiderio del foltissimo numero dei giocatori del SuperEnalotto. Il punto "5" invece premia con 208.092,12 euro una schedina vincente che è stata giocata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) presso il punto vendita EDICOLA 3 TORRI situato in VIA PONTIDA, 79. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare un fortunato giocatore con 40.607,00 euro. Il Jackpot scavalca un valore significativo portandosi per il prossimo concorso a ben 200,5 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 28 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' in Lombardia che si festeggia oggi un punto "5" importante, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Contemporaneamente il Jackpot supera quota 200 milioni di euro in questa ultima estrazione settimanale.
Partecipare a questo concorso tramite il gioco online offre un'opportunità davvero semplice e conveniente. Si può giocare comodamente da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in una ricevitoria. Il SuperEnalotto, nella sua modalità di partecipazione digitale, permette anche una grande personalizzazione. Creare il proprio account di gioco è un processo rapido, che rende possibile gestire tutte le proprie attività, come definire i limiti di spesa e controllare i risultati delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 119 del SuperEnalotto di sabato 25 luglio 2026 è: 18, 19, 33, 34, 61, 85. Numero Jolly 15, Numero SuperStar 59. SuperEnalotto, le vincite di oggi I punti maggiori di questo concorso - il punto "6" e il punto "5+" -continuano a non rispondere all'appello e al desiderio del foltissimo numero dei giocatori del SuperEnalotto. Il punto "5" invece premia con 208.092,12 euro una schedina vincente che è stata giocata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) presso il punto vendita EDICOLA 3 TORRI situato in VIA PONTIDA, 79. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare un fortunato giocatore con 40.607,00 euro. Il Jackpot scavalca un valore significativo portandosi per il prossimo concorso a ben 200,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 28 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Questa sera è al Numero SuperStar che occorre guardare per trovare le vincite più interessanti. Assenti, da lungo tempo, il punto "6" e il punto "5+" il Jackpot - per effetto della prima assenza - lievita fino a sfiorare i 200 milioni di euro.
l principale punto di forza del partecipare a questo concorso tramite il gioco online può riassumersi nella frase "Dove vuoi e quando vuoi". Tuttavia, questa descrizione è incompleta, poiché andrebbe arricchita con il concetto di "quanto vuoi", oltre a considerare ulteriori benefici. In sostanza, la versione digitale del SuperEnalotto offre una grandissima comodità e flessibilità: con facilità e pochi passaggi, è possibile creare il proprio profilo di gioco e gestire ogni aspetto delle proprie attività. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 118 del SuperEnalotto di venerdì 24 luglio 2026 è: 20, 40, 53, 61, 74, 79. Numero Jolly 11, Numero SuperStar 30. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5" oggi vale 29.559,50 euro per cinque giocatori che l'hanno indovinato. Ma al Numero SuperStar quattro giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 52.202,00 euro, e ognuno di essi indovina anche un punto "4". Queste vincite sono avvenute a: GENOVA (GE) presso il punto vendita TABACCHERIA SAN LORENZO situato in VIA SAN LORENZO, 8R; a NOVARA (NO) presso il punto vendita TABACCHERIA FORADINI situato in VIA VENTITRE MARZO, 191; a VALSAMOGGIA (BO) presso il punto vendita ORSI MASSIMO situato in VIA PROVINCIALE, 225; e a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA CASSIA, 1142 A. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile per eventuali punti "6" è di 199,6 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 25 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nulla di fatto per l'uscita del punto "6", ma il SuperEnalotto è tanto altro e tutto da controllare, nelle diverse categorie di vincita. Comunque il sospirato Jackpot è arrivato a un passo dai 199 milioni di euro.
L'importanza di smartphone e tablet nella digitalizzazione dei documenti è notevole. Questo processo ha un impatto ambientale favorevole, poiché riduce il consumo di carta, inchiostro e altre risorse. Nello specifico, l'uso di questi dispositivi per il gioco online del SuperEnalotto offre un grande vantaggio: consente di partecipare alle estrazioni da qualsiasi posto, senza dover stampare la ricevuta di gioco o recarsi in una ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 117 del SuperEnalotto di giovedì 23 luglio 2026 è: 2, 12, 22, 34, 70, 74. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 8. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa del punto "6" continua e l'avvicinarsi del Jackpot a una quota psicologicamente significativa - per il prossimo concorso vale 198,7 milioni di euro - accende l'attenzione pubblica su questo gioco. Con il punto "5" stasera sette fortunati si aggiudicano 26.640,08 euro. Mentre al Numero SuperStar i vincitori con il punto più alto - ossia il punto "4 Stella" - sono dieci e totalizzano una quota, simile alla precedente, di 25.105,00 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 24 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 24 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ennesima estrazione che non vede l'aggiudicazione del sempre più grande Jackpot, per mancanza del punto "6". Lo stesso Jackpot si avvicina ai 198 milioni, cioè alle soglie dei 200.
Il gioco online, rispetto a quello fisico in ricevitoria, ha un grande vantaggio: puoi tenere sotto controllo le tue schedine in ogni momento direttamente dal tuo smartphone o tablet, senza il rischio di smarrirle. La ricevuta cartacea, infatti, rischia di perdersi o di rovinarsi, e il regolamento del SuperEnalotto prevede che le vincite vengano pagate solo se si presenta la ricevuta originale vincente. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 116 del SuperEnalotto di martedì 21 luglio 2026 è: 13, 14, 15, 29, 38, 63. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 49. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nuovamente rimandata la prima uscita nel 2026 del punto "6", che domani compie quattordici mesi esatti dalla sua ultima comparsa. Neanche il punto "5+" appare oggi, mentre il punto "5" assegna a quattro vincitori 46.883,73 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, si registrano quote popolari: ai centosei giocatori con il punto "3 Stella" vanno 2.730,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot sale nuovamente fino a portarsi alla notevole somma di 197,9 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 23 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 23 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Sempre più vicino ai 200 milioni di euro, il Jackpot anche oggi non è stato assegnato, Ma le quote spettanti ai detentori del punto "5" e del punro "4 Stella" sono comunque cospicue.
Smartphone e tablet giocano un ruolo cruciale nella transizione verso il digitale, specialmente per quanto riguarda la gestione dei documenti. Utilizzandoli nel gioco online del Superenalotto contribuiamo attivamente alla salvaguardia dell'ambiente poiché riducono significativamente il consumo di carta, inchiostro e altre risorse necessarie per la stampa. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 115 del SuperEnalotto di sabato 18 luglio 2026 è: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 31. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue senza sosta l'attesa per l'uscita del punto "6" che assicurerebbe al (o ai) fortunato (o fortunati) l'assegnazione del Jackpot, sempre più consistente. Assente anche il punto "5+", è il punto "5" che consente a cinque giocatori di totalizzare 40.819,11 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un solo giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 42.364,00 euro. Nuova tappa per il Jackpot a disposizione per il prossimo concorso che arriva a 197 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 21 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 21 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La notizia di questa sera arriva dal Numero SuperStar, una grandissima vincita che arriva nel Lazio. Il punto "6", ancora non indovinato, dà il via al nuovo scatto del Jackpot che supera i 195 milioni di euro.
il gioco online del SuperEnalotto offre una maggiore sicurezza rispetto alle ricevute cartacee, che rischiano di perdersi o danneggiarsi. Poiché il regolamento del SuperEnalotto richiede la presentazione della ricevuta vincente per riscuotere il premio, giocare online diventa un vantaggio. Questo perché le ricevute digitali, gestibili tramite smartphone o tablet, sono più facili da conservare e consultare in qualsiasi momento. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 113 del SuperEnalotto di giovedì 16 luglio 2026 è: 1, 15, 21, 46, 52, 67. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 76. SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente punto "6", ne punto "5+". Da tempo assenti, soprattutto il primo, i due big lasciano lo spazio e il podio di punto più alto indovinato al punto "5" per il quale sette giocatori si aggiudicano 26.298,54 euro. Al Numero SuperStar, come accennato sopra, si registra una grande vincita. Con il Punto "5 Stella" un giocatore totalizza ben 657.463,50 euro. La schedina è stata giocata a ROMA (RM) presso il punto vendita DERBY BAR situato in VIA VASCO DE GAMA, 5355. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a 195,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina estratta con precisione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 17 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 17 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.