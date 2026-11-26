SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre 2026



Si è conclusa la centottantanovesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre è la seguente: 16, 19, 24, 58, 74, 87. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 22. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a quarantuno le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, che hanno ottenuto una vincita di 79.938,04 euro. Le vincite sono avvenute con giocate effettuate a a LOMELLO (PV) presso il punto vendita BAR DERBY situato in PIAZZA REPUBBLICA, 37 e a TRENTO (TN) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA VITTORIO VENETO, 116. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 55.595,00 euro. Le giocate sono avvenute a: a PORTO TORRES (SS) presso il punto vendita BAR ORCHIDEA situato in VIALE DELLE VIGNE, 29 G, e a VALLO DELLA LUCANIA (SA) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHERIA situato in VIA RUBINO, 230. Entrambe queste vincite abbinano anche la vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 27 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 27 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.