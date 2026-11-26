SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre 2026
Si è conclusa la centottantanovesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa.
Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni.
La combinazione vincente del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre è la seguente: 16, 19, 24, 58, 74, 87. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 22.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Con il concorso di oggi salgono a quarantuno le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, che hanno ottenuto una vincita di 79.938,04 euro. Le vincite sono avvenute con giocate effettuate a a LOMELLO (PV) presso il punto vendita BAR DERBY situato in PIAZZA REPUBBLICA, 37 e a TRENTO (TN) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA VITTORIO VENETO, 116. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 55.595,00 euro. Le giocate sono avvenute a: a PORTO TORRES (SS) presso il punto vendita BAR ORCHIDEA situato in VIALE DELLE VIGNE, 29 G, e a VALLO DELLA LUCANIA (SA) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHERIA situato in VIA RUBINO, 230. Entrambe queste vincite abbinano anche la vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 27 novembre.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 27 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantanovesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre è la seguente: 16, 19, 24, 58, 74, 87. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 22. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a quarantuno le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, che hanno ottenuto una vincita di 79.938,04 euro. Le vincite sono avvenute con giocate effettuate a a LOMELLO (PV) presso il punto vendita BAR DERBY situato in PIAZZA REPUBBLICA, 37 e a TRENTO (TN) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA VITTORIO VENETO, 116. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 55.595,00 euro. Le giocate sono avvenute a: a PORTO TORRES (SS) presso il punto vendita BAR ORCHIDEA situato in VIALE DELLE VIGNE, 29 G, e a VALLO DELLA LUCANIA (SA) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHERIA situato in VIA RUBINO, 230. Entrambe queste vincite abbinano anche la vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 27 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 27 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantottesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 188 di martedì 24 novembre è la seguente: 19, 25, 28, 45, 50, 74. Numero Jolly 62, Numero SuperStar 30. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a quaranta le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da un appassionato, che ha ottenuto una vincita di 163.647,11 euro. La vincita è avvenuta con una giocata effettuata a GRADARA (RN) presso il punto vendita BACCO E TABACCO DI DINI PAOLO situato in VIA FRANCESCO PETRARCA, 25. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato quattro schedine con un importo di 48.582,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59 milioni di euro. La prossima estrazione, seconda della settimana, si terrà giovedì 26 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 26 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantasettesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 187 di sabato 21 novembre è la seguente: 12, 30, 56, 62, 75, 88. Numero Jolly 55, Numero SuperStar 58. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentanove le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da cinque appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 37.887,16 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “3 Stella”, che ha premiato ottantasette schedine con un importo di 3.532,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 58,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 24 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 24 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaseiesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 186 di venerdì 20 novembre è la seguente: 38, 50, 69, 80, 88, 89. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 48. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattrocentotrentaquattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 787,09 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 78.709,00 euro. A tale vincita si associa anche quella di un punto "4". La giocata è stata effettuata a BITONTO (BA) presso il punto vendita CARTOLIBRERIA SAPONARO situato in VIA G.D.ROGADEO, 33 35. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 57,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 21 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 21 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantacinquesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 185 di giovedì 19 novembre è la seguente: 22, 38, 54, 61, 68, 75. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 8 Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 40.705,94 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 63.864,00 euro realizzate dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A. e ad ALTOPASCIO (LU) presso il punto vendita COLLODI FABIO situato in VIA CAVOUR. Entrambe le vincite sono arricchite dalla vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 56,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 20 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 20 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaquattresima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 184 di martedì 17 novembre è la seguente: 1, 2, 10, 79, 85, 90. Numero Jolly 47, Numero SuperStar 68. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da sedici appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 10.370,60 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 16.908,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,9 milioni di euro. La prossima estrazione, seconda della settimana, si terrà giovedì 19 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 19 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.