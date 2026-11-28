SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 191 di sabato 28 novembre 2026
Si è conclusa la centonovantunesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi e mezzo fa.
Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni.
La combinazione vincente del concorso n. 191 di sabato 28 novembre è la seguente: 4, 29, 58, 72, 76, 89. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 88.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Con il concorso di oggi salgono a quarantatré le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da un appassionato, che ha ottenuto una vincita di 188.265,82 euro. Con una schedina giocata a TORINO (TO) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA CANDIDO VIBERTI, 13A. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella” che ha premiato sette schedine con un importo di 57.336,00 euro ciascuna. Tre punti "4 Stella" (con tre punti "4" e otto punti "3 Stella") sono stati realizzati con la Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A; gli altri quattro punti "4 Stella" (tutti abbinati anche a un punto "4") sono stati realizzati a BUSTO ARSIZIO (VA) presso il punto vendita BAR ALBATROS situato in VIA QUINTINO SELLA, 54; ad AVEZZANO (AQ) presso il punto vendita TABACCHERIA MILLE IDEE situato in VIA XX SETTEMBRE, 79 81; a RAVANUSA (AG) presso il punto vendita TABACCHI CORRADO situato in VIA BUOZZI, 1; a NAPOLI (NA) presso il punto vendita LOTTO MARINO situato in CORSO SECONDIGLIANO, 289.
Il montepremi per il prossimo concorso sale a 61,3 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 1 dicembre.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 1 dicembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centonovantunesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 191 di sabato 28 novembre è la seguente: 4, 29, 58, 72, 76, 89. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 88. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a quarantatré le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da un appassionato, che ha ottenuto una vincita di 188.265,82 euro. Con una schedina giocata a TORINO (TO) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA CANDIDO VIBERTI, 13A. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella” che ha premiato sette schedine con un importo di 57.336,00 euro ciascuna. Tre punti "4 Stella" (con tre punti "4" e otto punti "3 Stella") sono stati realizzati con la Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A; gli altri quattro punti "4 Stella" (tutti abbinati anche a un punto "4") sono stati realizzati a BUSTO ARSIZIO (VA) presso il punto vendita BAR ALBATROS situato in VIA QUINTINO SELLA, 54; ad AVEZZANO (AQ) presso il punto vendita TABACCHERIA MILLE IDEE situato in VIA XX SETTEMBRE, 79 81; a RAVANUSA (AG) presso il punto vendita TABACCHI CORRADO situato in VIA BUOZZI, 1; a NAPOLI (NA) presso il punto vendita LOTTO MARINO situato in CORSO SECONDIGLIANO, 289. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 61,3 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 1 dicembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 1 dicembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centonovantesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 190 di venerdì 27 novembre è la seguente: 14, 22, 30, 38, 56, 85. Numero Jolly 67, Numero SuperStar 64. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a quarantadue le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da tre appassionati, che hanno ottenuto una vincita di 43.603,05 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “3 Stella”, che ha premiato cinquantasette schedine con un importo di 3.675,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 60,5 milioni di euro. La prossima estrazione, quarta e ultima della settimana, si terrà sabato 28 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 28 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantanovesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 189 di giovedì 26 novembre è la seguente: 16, 19, 24, 58, 74, 87. Numero Jolly 13, Numero SuperStar 22. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a quarantuno le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, che hanno ottenuto una vincita di 79.938,04 euro. Le vincite sono avvenute con giocate effettuate a LOMELLO (PV) presso il punto vendita BAR DERBY situato in PIAZZA REPUBBLICA, 37 e a TRENTO (TN) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA VITTORIO VENETO, 116. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 55.595,00 euro. Le giocate sono avvenute a: PORTO TORRES (SS) presso il punto vendita BAR ORCHIDEA situato in VIALE DELLE VIGNE, 29 G, e a VALLO DELLA LUCANIA (SA) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHERIA situato in VIA RUBINO, 230. Entrambe queste vincite abbinano anche la vincita di un punto "4". Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59,6 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 27 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 27 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantottesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi e mezzo fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 188 di martedì 24 novembre è la seguente: 19, 25, 28, 45, 50, 74. Numero Jolly 62, Numero SuperStar 30. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a quaranta le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da un appassionato, che ha ottenuto una vincita di 163.647,11 euro. La vincita è avvenuta con una giocata effettuata a GRADARA (RN) presso il punto vendita BACCO E TABACCO DI DINI PAOLO situato in VIA FRANCESCO PETRARCA, 25. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato quattro schedine con un importo di 48.582,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 59 milioni di euro. La prossima estrazione, seconda della settimana, si terrà giovedì 26 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 26 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantasettesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 187 di sabato 21 novembre è la seguente: 12, 30, 56, 62, 75, 88. Numero Jolly 55, Numero SuperStar 58. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentanove le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da cinque appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 37.887,16 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “3 Stella”, che ha premiato ottantasette schedine con un importo di 3.532,00 euro. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 58,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 24 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 24 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si è conclusa la centottantaseiesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, oltre due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 186 di venerdì 20 novembre è la seguente: 38, 50, 69, 80, 88, 89. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 48. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentotto le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattrocentotrentaquattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 787,09 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 78.709,00 euro. A tale vincita si associa anche quella di un punto "4". La giocata è stata effettuata a BITONTO (BA) presso il punto vendita CARTOLIBRERIA SAPONARO situato in VIA G.D.ROGADEO, 33 35. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 57,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 21 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 21 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.