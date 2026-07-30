SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 121 di giovedì 30 luglio 2026

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 118 di venerdì 24 luglio 2026

Questa sera è al Numero SuperStar che occorre guardare per trovare le vincite più interessanti. Assenti, da lungo tempo, il punto "6" e il punto "5+" il Jackpot - per effetto della prima assenza - lievita fino a sfiorare i 200 milioni di euro.

l principale punto di forza del partecipare a questo concorso tramite il gioco online può riassumersi nella frase "Dove vuoi e quando vuoi". Tuttavia, questa descrizione è incompleta, poiché andrebbe arricchita con il concetto di "quanto vuoi", oltre a considerare ulteriori benefici. In sostanza, la versione digitale del SuperEnalotto offre una grandissima comodità e flessibilità: con facilità e pochi passaggi, è possibile creare il proprio profilo di gioco e gestire ogni aspetto delle proprie attività. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 118 del SuperEnalotto di venerdì 24 luglio 2026 è: 20, 40, 53, 61, 74, 79. Numero Jolly 11, Numero SuperStar 30. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5" oggi vale 29.559,50 euro per cinque giocatori che l'hanno indovinato. Ma al Numero SuperStar quattro giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 52.202,00 euro, e ognuno di essi indovina anche un punto "4". Queste vincite sono avvenute a: GENOVA (GE) presso il punto vendita TABACCHERIA SAN LORENZO situato in VIA SAN LORENZO, 8R; a NOVARA (NO) presso il punto vendita TABACCHERIA FORADINI situato in VIA VENTITRE MARZO, 191; a VALSAMOGGIA (BO) presso il punto vendita ORSI MASSIMO situato in VIA PROVINCIALE, 225; e a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA CASSIA, 1142 A. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile per eventuali punti "6" è di 199,6 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 25 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.