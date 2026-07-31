SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 122 di venerdì 31 luglio 2026
Il luglio del 2026 va stasera in archivio, parlando di SuperEnalotto, con un'estrazione a cui manca ancora, come ormai da lungo tempo, il punto "6". Questo fatto dà via libera al Jackpot che supera i 203 milioni di euro.
Puoi partecipare al SuperEnalotto in due modi: compilando una schedina tradizionale in un punto vendita fisico oppure giocando online tramite il tuo smartphone o tablet.
Con il gioco online del SuperEnalotto offre diversi benefici, tra cui la possibilità di mantenere un maggiore anonimato e riservatezza. Questo significa che la tua privacy come giocatore è meglio tutelata.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 122 del SuperEnalotto di venerdì 31 luglio 2026 è: 2, 6, 10, 31, 39, 83. Numero Jolly 66, Numero SuperStar 75.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Non potendo premiare nessuno con il punto "6" nè con il punto "5+", oggi il punto '5' vede nove giocatori totalizzare 16.630,24 euro. E, per quanto invece riguarda il Numero SuperStar un gran numero di giocatori, centouno per l'esattezza, si aggiudica 1.716,00 euro. In questo modo prosegue senza sosta la crescita del Jackpot che per la prossima estrazione - la prima di agosto - vale 203,1 milioni di euro. Ricordiamo che il Jackpot viene aggiudicato nel caso che, da uno o più giocatori, venga indovinata la sestina estratta.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 1 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 1 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il luglio del 2026 va stasera in archivio, parlando di SuperEnalotto, con un'estrazione a cui manca ancora, come ormai da lungo tempo, il punto "6". Questo fatto dà via libera al Jackpot che supera i 203 milioni di euro.
Puoi partecipare al SuperEnalotto in due modi: compilando una schedina tradizionale in un punto vendita fisico oppure giocando online tramite il tuo smartphone o tablet. Con il gioco online del SuperEnalotto offre diversi benefici, tra cui la possibilità di mantenere un maggiore anonimato e riservatezza. Questo significa che la tua privacy come giocatore è meglio tutelata. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 122 del SuperEnalotto di venerdì 31 luglio 2026 è: 2, 6, 10, 31, 39, 83. Numero Jolly 66, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non potendo premiare nessuno con il punto "6" nè con il punto "5+", oggi il punto '5' vede nove giocatori totalizzare 16.630,24 euro. E, per quanto invece riguarda il Numero SuperStar un gran numero di giocatori, centouno per l'esattezza, si aggiudica 1.716,00 euro. In questo modo prosegue senza sosta la crescita del Jackpot che per la prossima estrazione - la prima di agosto - vale 203,1 milioni di euro. Ricordiamo che il Jackpot viene aggiudicato nel caso che, da uno o più giocatori, venga indovinata la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 1 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 1 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non è il punto "6" ma il punto "5" il più alto indovinato e con tre vincite importanti in Lombardia, Trentino, Emilia Romagna. Il Jackpot supera quota 202 per l'ultima estrazione di luglio, la prossima.
È fondamentale approcciare il SuperEnalotto con senso di responsabilità: questo implica giocare in maniera informata e prudente, mantenendo sempre una chiara visione della propria situazione di gioco. Il SuperEnalotto, attraverso le sue opzioni di gioco online, offre un notevole aiuto in tal senso, poiché consente di preimpostare dei limiti di spesa e di verificare in modo semplice e veloce l'esito delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 121 del SuperEnalotto di giovedì 30 luglio 2026 è: 20, 47, 75, 76, 78, 89. Numero Jolly 9, Numero SuperStar 89. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5" è il più alto indovinato quindi questa sera. Sono in tre giocatori a farlo, totalizzando 62.817,27 euro. Le schedine vincenti provengono da: GALLARATE (VA) presso il punto vendita TABACCHI LOTTO TOTOCALCIO SUPERENALOTTO situato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11; da TRENTO (TN) presso il punto vendita TOTORICEVITORIA TOTOPIU' situato in VIA GB TRENER, 16; e da CASINA (RE) presso il punto vendita TABACCHI EDICOLA EURATTI situato in VIA ROMA, 10A. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che vede cinque giocatori indovinare questa combinazione e aggiudicarsi 49.360,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile vale 202,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 31 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 31 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' ancora assente il punto "6" mentre il luglio del SuperEnalotto volge alle sue ultime estrazioni. Il Jackpot di conseguenza sale ed è abbondantamente sopra i 201 milioni di euro.
Il SuperEnalotto è una lotteria con molteplici occasioni di vincita, un sistema che si riflette anche nel modo in cui i giocatori verificano i propri biglietti. Per essere sicuri di controllare in un istante tutte le possibili vincite, il gioco online è la scelta più adatta. Questo perché rende la partecipazione al gioco più agevole e semplifica anche la procedura per ottenere eventuali premi vinti. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 120 del SuperEnalotto di martedì 28 luglio 2026 è: 1, 6, 9, 43, 54, 62. Numero Jolly 87, Numero SuperStar 69. SuperEnalotto, le vincite di oggi Da maggio dell'anno scorso non si sono più visti i punti "6" al SuperEnalotto. Quei risultati 'pieni' che significano la centratura perfetta della sestina uscita da parte di uno o più giocatori. Questa sera, senza neanche il punto "5+", il punto "5" consegna a cinque giocatori 38.632,79 euro. Per quanto invece riguarda la parte di gioco relativa al Numero SuperStar, qui è il punto "4 Stella" a consentire la vincita di 24.902,00 euro a quattro giocatori. Il nuovo Jackpot procede a vele spiegate e per il prossimo concorso vale 201,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 30 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 30 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' in Lombardia che si festeggia oggi un punto "5" importante, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Contemporaneamente il Jackpot supera quota 200 milioni di euro in questa ultima estrazione settimanale.
Partecipare a questo concorso tramite il gioco online offre un'opportunità davvero semplice e conveniente. Si può giocare comodamente da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in una ricevitoria. Il SuperEnalotto, nella sua modalità di partecipazione digitale, permette anche una grande personalizzazione. Creare il proprio account di gioco è un processo rapido, che rende possibile gestire tutte le proprie attività, come definire i limiti di spesa e controllare i risultati delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 119 del SuperEnalotto di sabato 25 luglio 2026 è: 18, 19, 33, 34, 61, 85. Numero Jolly 15, Numero SuperStar 59. SuperEnalotto, le vincite di oggi I punti maggiori di questo concorso - il punto "6" e il punto "5+" -continuano a non rispondere all'appello e al desiderio del foltissimo numero dei giocatori del SuperEnalotto. Il punto "5" invece premia con 208.092,12 euro una schedina vincente che è stata giocata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) presso il punto vendita EDICOLA 3 TORRI situato in VIA PONTIDA, 79. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare un fortunato giocatore con 40.607,00 euro. Il Jackpot scavalca un valore significativo portandosi per il prossimo concorso a ben 200,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 28 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Questa sera è al Numero SuperStar che occorre guardare per trovare le vincite più interessanti. Assenti, da lungo tempo, il punto "6" e il punto "5+" il Jackpot - per effetto della prima assenza - lievita fino a sfiorare i 200 milioni di euro.
l principale punto di forza del partecipare a questo concorso tramite il gioco online può riassumersi nella frase "Dove vuoi e quando vuoi". Tuttavia, questa descrizione è incompleta, poiché andrebbe arricchita con il concetto di "quanto vuoi", oltre a considerare ulteriori benefici. In sostanza, la versione digitale del SuperEnalotto offre una grandissima comodità e flessibilità: con facilità e pochi passaggi, è possibile creare il proprio profilo di gioco e gestire ogni aspetto delle proprie attività. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 118 del SuperEnalotto di venerdì 24 luglio 2026 è: 20, 40, 53, 61, 74, 79. Numero Jolly 11, Numero SuperStar 30. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5" oggi vale 29.559,50 euro per cinque giocatori che l'hanno indovinato. Ma al Numero SuperStar quattro giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 52.202,00 euro, e ognuno di essi indovina anche un punto "4". Queste vincite sono avvenute a: GENOVA (GE) presso il punto vendita TABACCHERIA SAN LORENZO situato in VIA SAN LORENZO, 8R; a NOVARA (NO) presso il punto vendita TABACCHERIA FORADINI situato in VIA VENTITRE MARZO, 191; a VALSAMOGGIA (BO) presso il punto vendita ORSI MASSIMO situato in VIA PROVINCIALE, 225; e a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA CASSIA, 1142 A. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile per eventuali punti "6" è di 199,6 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 25 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nulla di fatto per l'uscita del punto "6", ma il SuperEnalotto è tanto altro e tutto da controllare, nelle diverse categorie di vincita. Comunque il sospirato Jackpot è arrivato a un passo dai 199 milioni di euro.
L'importanza di smartphone e tablet nella digitalizzazione dei documenti è notevole. Questo processo ha un impatto ambientale favorevole, poiché riduce il consumo di carta, inchiostro e altre risorse. Nello specifico, l'uso di questi dispositivi per il gioco online del SuperEnalotto offre un grande vantaggio: consente di partecipare alle estrazioni da qualsiasi posto, senza dover stampare la ricevuta di gioco o recarsi in una ricevitoria. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 117 del SuperEnalotto di giovedì 23 luglio 2026 è: 2, 12, 22, 34, 70, 74. Numero Jolly 41, Numero SuperStar 8. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa del punto "6" continua e l'avvicinarsi del Jackpot a una quota psicologicamente significativa - per il prossimo concorso vale 198,7 milioni di euro - accende l'attenzione pubblica su questo gioco. Con il punto "5" stasera sette fortunati si aggiudicano 26.640,08 euro. Mentre al Numero SuperStar i vincitori con il punto più alto - ossia il punto "4 Stella" - sono dieci e totalizzano una quota, simile alla precedente, di 25.105,00 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 24 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 24 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.