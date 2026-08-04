SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 124 di martedì 4 agosto 2026
Nulla di fatto per il punto "6", l'appuntamento è rinviato a data da destinarsi. Ciò consente però al Jackpot di continuare a crescere senza soluzione di continuità, portandosi a ben 205 milioni di euro.
La vita frenetica di tutti i giorni spesso lascia poco tempo per il relax. Questo rende complicato anche ritagliarsi brevi momenti per attività che richiederebbero un luogo specifico.
È proprio per questo motivo che il gioco online offre una soluzione comoda a chi partecipa ai concorsi: permette di fare la propria giocata ovunque ci si trovi, senza la necessità di recarsi fisicamente nei punti vendita autorizzati.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 124 del SuperEnalotto di martedì 4 agosto 2026 è: 49, 56, 58, 70, 76, 78. Numero Jolly 29, Numero SuperStar 16.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Non è ancora l'estrazione che molti aspettavano in termini di uscita del punto "6", ed è anzi l'ennesimo concorso a cui manca anche il punto "5+". Ma il SuperEnalotto ha diverse categorie di vincita e quindi una lunga serie di risultati da controllare per i suoi giocatori. A cominciare dal punto "5" che per dieci giocatori vale 19.735,68 euro. Mentre per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a far vincere a cinque giocatori la somma di 45.747,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot a disposizione sale a 205 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 6 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 6 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nulla di fatto per il punto "6", l'appuntamento è rinviato a data da destinarsi. Ciò consente però al Jackpot di continuare a crescere senza soluzione di continuità, portandosi a ben 205 milioni di euro.
La vita frenetica di tutti i giorni spesso lascia poco tempo per il relax. Questo rende complicato anche ritagliarsi brevi momenti per attività che richiederebbero un luogo specifico. È proprio per questo motivo che il gioco online offre una soluzione comoda a chi partecipa ai concorsi: permette di fare la propria giocata ovunque ci si trovi, senza la necessità di recarsi fisicamente nei punti vendita autorizzati. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 124 del SuperEnalotto di martedì 4 agosto 2026 è: 49, 56, 58, 70, 76, 78. Numero Jolly 29, Numero SuperStar 16. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è ancora l'estrazione che molti aspettavano in termini di uscita del punto "6", ed è anzi l'ennesimo concorso a cui manca anche il punto "5+". Ma il SuperEnalotto ha diverse categorie di vincita e quindi una lunga serie di risultati da controllare per i suoi giocatori. A cominciare dal punto "5" che per dieci giocatori vale 19.735,68 euro. Mentre per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a far vincere a cinque giocatori la somma di 45.747,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot a disposizione sale a 205 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 6 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 6 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ennesimo rinvio per il debutto del punto "6" quest'anno. Manca anche il punto '5+', ma l'assenza del primo comporta un'ulteriore crescita del Jackpot a oltre 204 milioni di euro.
Ogni estrazione fa registrare un notevole numero di schedine cartacee giocate. Se si considera la massa di gioco per ogni concorso, pochi centimetri quadrati di carta si trasformano in enormi quantità di cellulosa. Per proteggere l'ambiente, il gioco online rappresenta la soluzione perfetta: offre un modo pratico per digitalizzare le giocate e conservarle, semplificando la riscossione delle vincite, indipendentemente dall'importo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 123 del SuperEnalotto di sabato 1 agosto 2026 è: 8, 11, 21, 24, 72, 88. Numero Jolly 33, Numero SuperStar 11. SuperEnalotto, le vincite di oggi Senza il punto "6" e senza il punto "5+" - sempre difficili da indovinare - l'attenzione si sposta sul punto "5" che per tredici giocatori significa un incasso di 16.296,19 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" - il più alto di questo concorso - vale 12.700,00 euro. Ciò riguarda direttamente i diciassette giocatori che l'hanno indovinato. In crescita costante il Jackpot che per la prossima estrazione sale a 204,1 milioni di euro. Un tesoretto che aumenta di volta in volta, fino a quando qualche fortunatissimo non troverà - con ogni precisione - sulla sua schedina tutti e sei i numeri che vengono estratti ad ogni concorso. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 4 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 4 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il luglio del 2026 va stasera in archivio, parlando di SuperEnalotto, con un'estrazione a cui manca ancora, come ormai da lungo tempo, il punto "6". Questo fatto dà via libera al Jackpot che supera i 203 milioni di euro.
Puoi partecipare al SuperEnalotto in due modi: compilando una schedina tradizionale in un punto vendita fisico oppure giocando online tramite il tuo smartphone o tablet. Con il gioco online del SuperEnalotto offre diversi benefici, tra cui la possibilità di mantenere un maggiore anonimato e riservatezza. Questo significa che la tua privacy come giocatore è meglio tutelata. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 122 del SuperEnalotto di venerdì 31 luglio 2026 è: 2, 6, 10, 31, 39, 83. Numero Jolly 66, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non potendo premiare nessuno con il punto "6" nè con il punto "5+", oggi il punto '5' vede nove giocatori totalizzare 16.630,24 euro. E, per quanto invece riguarda il Numero SuperStar un gran numero di giocatori, centouno per l'esattezza, si aggiudica 1.716,00 euro. In questo modo prosegue senza sosta la crescita del Jackpot che per la prossima estrazione - la prima di agosto - vale 203,1 milioni di euro. Ricordiamo che il Jackpot viene aggiudicato nel caso che, da uno o più giocatori, venga indovinata la sestina estratta. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 1 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 1 agosto 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non è il punto "6" ma il punto "5" il più alto indovinato e con tre vincite importanti in Lombardia, Trentino, Emilia Romagna. Il Jackpot supera quota 202 per l'ultima estrazione di luglio, la prossima.
È fondamentale approcciare il SuperEnalotto con senso di responsabilità: questo implica giocare in maniera informata e prudente, mantenendo sempre una chiara visione della propria situazione di gioco. Il SuperEnalotto, attraverso le sue opzioni di gioco online, offre un notevole aiuto in tal senso, poiché consente di preimpostare dei limiti di spesa e di verificare in modo semplice e veloce l'esito delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 121 del SuperEnalotto di giovedì 30 luglio 2026 è: 20, 47, 75, 76, 78, 89. Numero Jolly 9, Numero SuperStar 89. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5" è il più alto indovinato quindi questa sera. Sono in tre giocatori a farlo, totalizzando 62.817,27 euro. Le schedine vincenti provengono da: GALLARATE (VA) presso il punto vendita TABACCHI LOTTO TOTOCALCIO SUPERENALOTTO situato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11; da TRENTO (TN) presso il punto vendita TOTORICEVITORIA TOTOPIU' situato in VIA GB TRENER, 16; e da CASINA (RE) presso il punto vendita TABACCHI EDICOLA EURATTI situato in VIA ROMA, 10A. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che vede cinque giocatori indovinare questa combinazione e aggiudicarsi 49.360,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot che si rende disponibile vale 202,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 31 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, venerdì 31 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' ancora assente il punto "6" mentre il luglio del SuperEnalotto volge alle sue ultime estrazioni. Il Jackpot di conseguenza sale ed è abbondantamente sopra i 201 milioni di euro.
Il SuperEnalotto è una lotteria con molteplici occasioni di vincita, un sistema che si riflette anche nel modo in cui i giocatori verificano i propri biglietti. Per essere sicuri di controllare in un istante tutte le possibili vincite, il gioco online è la scelta più adatta. Questo perché rende la partecipazione al gioco più agevole e semplifica anche la procedura per ottenere eventuali premi vinti. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 120 del SuperEnalotto di martedì 28 luglio 2026 è: 1, 6, 9, 43, 54, 62. Numero Jolly 87, Numero SuperStar 69. SuperEnalotto, le vincite di oggi Da maggio dell'anno scorso non si sono più visti i punti "6" al SuperEnalotto. Quei risultati 'pieni' che significano la centratura perfetta della sestina uscita da parte di uno o più giocatori. Questa sera, senza neanche il punto "5+", il punto "5" consegna a cinque giocatori 38.632,79 euro. Per quanto invece riguarda la parte di gioco relativa al Numero SuperStar, qui è il punto "4 Stella" a consentire la vincita di 24.902,00 euro a quattro giocatori. Il nuovo Jackpot procede a vele spiegate e per il prossimo concorso vale 201,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 30 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 30 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' in Lombardia che si festeggia oggi un punto "5" importante, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Contemporaneamente il Jackpot supera quota 200 milioni di euro in questa ultima estrazione settimanale.
Partecipare a questo concorso tramite il gioco online offre un'opportunità davvero semplice e conveniente. Si può giocare comodamente da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in una ricevitoria. Il SuperEnalotto, nella sua modalità di partecipazione digitale, permette anche una grande personalizzazione. Creare il proprio account di gioco è un processo rapido, che rende possibile gestire tutte le proprie attività, come definire i limiti di spesa e controllare i risultati delle estrazioni. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 119 del SuperEnalotto di sabato 25 luglio 2026 è: 18, 19, 33, 34, 61, 85. Numero Jolly 15, Numero SuperStar 59. SuperEnalotto, le vincite di oggi I punti maggiori di questo concorso - il punto "6" e il punto "5+" -continuano a non rispondere all'appello e al desiderio del foltissimo numero dei giocatori del SuperEnalotto. Il punto "5" invece premia con 208.092,12 euro una schedina vincente che è stata giocata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) presso il punto vendita EDICOLA 3 TORRI situato in VIA PONTIDA, 79. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare un fortunato giocatore con 40.607,00 euro. Il Jackpot scavalca un valore significativo portandosi per il prossimo concorso a ben 200,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 luglio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 28 luglio 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.