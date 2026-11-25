SuperEnalotto premia Cattolica: vinti 163.647,11€
A Cattolica (RN) è stato centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Cattolica (RN)
📅 cc. n° 188 di martedì 24/11/26
🎯 punti 5
🏪 Sisal Bacco e Tabacco di Dini Paolo situato in Via Francesco Petrarca, 25
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 188 di martedì 24 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 163.647,11€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 novembre ha assegnato 370.298 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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Centrati 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da capogiro! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.