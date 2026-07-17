SuperEnalotto premia Roma: vinti 683.762,04€
A Roma è stato centrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Roma
📅 cc. n° 113 di giovedì 16/7/26
🎯 1 punto 5SS e 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Derby Bar situato in Via Vasco De Gama, 53/55.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 113 di giovedì 16 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 683.762,04€ complessivi.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì16 luglio ha assegnato 416.753 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.