SuperEnalotto premia Montesano Salentino: vinti 162.843€
A Montesano Salentino (LE) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Montesano Salentino (LE)
📅 cc. n° 149 di giovedì 18/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal La Tabaccheria di Leone Vincenza in P.zza IV Novembre, 16
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 149 di giovedì 18 settembre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 162.843,81€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 18 settembre ha assegnato 303.954 vincite.
