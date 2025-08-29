Vincitori
SuperEnalotto premia Padova: vinti 78.351€
A Padova (PD) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
29 Agosto 2025
Giocata vincente🏆
📍 Padova (PD)
📅 cc. n°137 di giovedì 28/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Tabacchi Rizzi in Via Pietro Bembo, 26
Combinazione vincente
Jolly
SuperStar
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 137 di giovedì 28 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 78.351,89€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 28 agosto ha assegnato 259.957 vincite.