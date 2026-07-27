Il Jackpot di SuperEnalotto supera i 200 milioni di euro: il sogno più fresco dell’estate è servito
Oltre 200 milioni di euro che portano una ventata di freschezza nell'estate degli italiani
L'estate entra nel vivo e il Jackpot di SuperEnalotto supera i 200 milioni di euro, regalando agli italiani un'occasione per sognare ancora più in grande.
Un Jackpot freschissimo, proprio come un ghiacciolo nelle giornate più calde, pronto a rendere ancora più speciale la stagione delle vacanze con un montepremi che supera i 200 milioni di euro.
Chi sarà il prossimo protagonista più fresco della stagione a centrare il 6?
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Oltre 200 milioni di euro che portano una ventata di freschezza nell'estate degli italiani
L'estate entra nel vivo e il Jackpot di SuperEnalotto supera i 200 milioni di euro, regalando agli italiani un'occasione per sognare ancora più in grande. Un Jackpot freschissimo, proprio come un ghiacciolo nelle giornate più calde, pronto a rendere ancora più speciale la stagione delle vacanze con un montepremi che supera i 200 milioni di euro. Chi sarà il prossimo protagonista più fresco della stagione a centrare il 6?
Il Jackpot di SuperEnalotto supera i 195 milioni di euro: un mare di sogni da conquistare
Il caldo dell’estate incontra un Jackpot freschissimo: SuperEnalotto supera i 195 milioni di euro e apre le porte ai sogni in grande degli italiani. Un premio freschissimo, come un ghiacciolo sotto il sole di luglio, capace di rendere ancora più speciale la stagione più attesa dell’anno. Chi sarà il prossimo campione a centrare il 6 e a trasformare quest’estate in un momento da ricordare?
Il montepremi di SuperEnalotto continua la sua corsa e raggiunge quota 190 milioni di euro, un traguardo straordinario che accende l'entusiasmo di milioni di giocatori
Come in un grande torneo internazionale, l'attesa cresce partita dopo partita. Con 190 milioni di euro in gioco, il Jackpot si conferma protagonista assoluto di una sfida capace di coinvolgere tutta l’Italia e far sognare in grande. Chi sarà il prossimo campione a mettere a segno la giocata decisiva e conquistare il Jackpot più ambito?
Il montepremi di SuperEnalotto continua la sua crescita e oggi supera una nuova importante soglia
Il Jackpot di SuperEnalotto è ormai entrato in clima da grande competizione internazionale. 180 milioni di euro che fanno sognare sempre più in grande, come un gol all’ultimo minuto davanti a un intero stadio. Chi sarà il prossimo campione a centrare il 6 e portarsi a casa la vittoria più attesa?
Con la tua sestina SuperEnalotto da oggi puoi provare a vincere anche la Super Rendita di Super Win for Life!
Da oggi hai la possibilità di utilizzare la tua sestina SuperEnalotto anche per partecipare a Super Win for Life, il nuovo gioco della Super Rendita che cresce come un Jackpot, da almeno 10.000€ al mese per 20 anni. Con gli stessi 6 numeri, infatti, puoi vivere due esperienze di gioco differenti: continuare a inseguire il grande Jackpot di SuperEnalotto e, allo stesso tempo, provare a conquistare la Super Rendita di Super Win for Life. Una sola combinazione può quindi trasformarsi in una doppia opportunità di gioco, concorso dopo concorso. Come partecipare Se partecipi in punto vendita, puoi utilizzare la schedina Cross dedicata, pensata per giocare la stessa sestina su SuperEnalotto e Super Win for Life in modo semplice e veloce. Se invece giochi online, ti basta giocare la tua sestina su SuperEnalotto e utilizzare successivamente la stessa combinazione anche su Super Win for Life. Una super novità per sognare sempre più in grande con la tua sestina di sempre!
Il montepremi di SuperEnalotto continua a crescere senza sosta, alimentando sogni, attese e nuove possibilità a ogni estrazione.
Il Jackpot di SuperEnalotto continua la sua corsa e oggi ha superato una soglia che accende l’immaginazione collettiva: 170 milioni di euro. Una cifra che non si limita a crescere, ma fa sognare sempre più in grande gli italiani. Chi sarà il prossimo a centrare il 6 e a scrivere la propria storia? Ogni racconto dei vincitori di SuperEnalotto è sempre diverso, ma tutti condividono la stessa scintilla: l’idea che un singolo momento possa cambiare direzione a tutto. E tu? Cosa faresti se vincessi il Jackpot?