SuperEnalotto premia l’online: vinti oltre 32.592€
Centrato un punto 5 da capogiro con due giocate online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà loro di realizzare progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 123 di sabato 01/08/26
🎯 punti 5
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 120 di martedì 28 luglio sono state conseguite due vincite con punti 5 da oltre 16.296,19€ ciascuna.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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