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Vincite

SuperEnalotto premia l’online: vinti oltre 32.592€

Centrato un punto 5 da capogiro con due giocate online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà loro di realizzare progetti e desideri.

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3 Agosto 2026
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Giocata vincente

🏆

📍 Online
📅 cc. n° 123 di sabato 01/08/26
🎯 punti 5

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 120 di martedì 28 luglio sono state conseguite due vincite con punti 5 da oltre 16.296,19€ ciascuna.

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

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Vincite
north_east
SuperEnalotto premia l’online: vinti oltre 32.592€

Centrato un punto 5 da capogiro con due giocate online🎯 I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà loro di realizzare progetti e desideri.

date_range 3 Agosto 2026
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Vincite
north_east
SuperEnalotto premia l’online: vinti oltre 77.265€

Centrato un punto 5 da capogiro con due giocate online🎯 I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà loro di realizzare progetti e desideri.

date_range 29 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia Cernusco sul Naviglio: vinti 208.092,12€

A Cernusco sul Naviglio (MI) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 27 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia Ceranesi: vinti 147.311,09€

A Ceranesi (GE) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 1.040.425,10€

Centrati 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2! 🎯 I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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Vincite
north_east
SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 83.877,22€ complessivi

Centrati 2 punti 5, 5 punti 4 e 15 punti 2! 🎯 I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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