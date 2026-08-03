SuperEnalotto premia l’online: vinti oltre 32.592€

SuperEnalotto premia Cernusco sul Naviglio: vinti 208.092,12€

A Cernusco sul Naviglio (MI) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

