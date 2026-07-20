SuperEnalotto premia Ceranesi: vinti 147.311,09€
A Ceranesi (GE) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Ceranesi (GE)
📅 cc. n° 114 di venerdì 17/7/26
🎯 punti 5
🏪 Punto di vendita Sisal Carbone di Travi Mauro situato in Via Parodi, 24 B.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 114 di venerdì 17 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 147.311,09€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 luglio ha assegnato 309.159 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.