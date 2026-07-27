SuperEnalotto premia Cernusco sul Naviglio: vinti 208.092,12€
A Cernusco sul Naviglio (MI) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Cernusco sul Naviglio (MI)
📅 cc. n° 119 di sabato 25/7/26
🎯 punti 5
🏪 Punto di vendita Sisal Edicola 3 Torri situato in Pontida, 7/9.
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 119 di sabato 25 luglio è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 208.092,12€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 25 luglio ha assegnato 423.890 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.