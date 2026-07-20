SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 83.877,22€ complessivi
Centrati 2 punti 5, 5 punti 4 e 15 punti 2! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Bacheca dei Sistemi
📅 cc. n° 115 di sabato 18/7/26
🎯 2 punti 5, 5 punti 4 e 15 punti 2
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 115 di sabato 18 luglio è stata conseguita una vincita con 2 punti 5, 5 punti 4 e 15 punti 2 da 83.877,22€ complessivi.
Diviso in 42 cedole a caratura da 5€, ciascuna vince 1.997,07€. Le cedole vincenti sono state vendute in ricevitorie sparse in tutta Italia.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.