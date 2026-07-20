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Vincite

SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 1.040.425,10€

Centrati 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.

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where_to_vote Milano
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20 Luglio 2026
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Giocata vincente

🏆

📍 Bacheca dei Sistemi
📅 cc. n° 114 di venerdì 17/7/26
🎯 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 114 di venerdì 17 luglio è stata conseguita una vincita con 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2 da 1.040.425,10€ complessivi.

Diviso in 13 cedole a caratura da 10,50€, ciascuna cedola vince 34.680,83€. Sono state acquistate presso il punto vendita Sisal Tabacchi di Via del Mercato del Sabato, 168 a Bacoli (NA). Le restanti quote sono state distribuite su tutto il territorio nazionale tramite la rete Sisal.

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

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Vincite
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SuperEnalotto premia Ceranesi: vinti 147.311,09€

A Ceranesi (GE) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 1.040.425,10€

Centrati 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2! 🎯 I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 83.877,22€ complessivi

Centrati 2 punti 5, 5 punti 4 e 15 punti 2! 🎯 I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.

date_range 20 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia Roma: vinti 683.762,04€

A Roma è stato centrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 17 Luglio 2026
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SuperEnalotto premia Guidonia Montecelio: vinti 94.561,25€

A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 15 Luglio 2026
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Vincite
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SuperEnalotto premia Cava Manara: vinti 94.285,63€

A Cava Manara (PV) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 15 Luglio 2026
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