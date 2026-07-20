SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 1.040.425,10€
Centrati 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Bacheca dei Sistemi
📅 cc. n° 114 di venerdì 17/7/26
🎯 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 114 di venerdì 17 luglio è stata conseguita una vincita con 15 punti 4, 80 punti 3 e 90 punti 2 da 1.040.425,10€ complessivi.
Diviso in 13 cedole a caratura da 10,50€, ciascuna cedola vince 34.680,83€. Sono state acquistate presso il punto vendita Sisal Tabacchi di Via del Mercato del Sabato, 168 a Bacoli (NA). Le restanti quote sono state distribuite su tutto il territorio nazionale tramite la rete Sisal.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Guidonia Montecelio (RM) è stato centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.