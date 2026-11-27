SuperEnalotto premia Trento: vinti 79.938,04€
A Trento (TN) è stato centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Trento (TN)
📅 cc. n° 189 di giovedì 26/11/26
🎯 punti 5
🏪 Sisal Tabacchi situato in Via Vittorio Veneto, 116
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 189 di giovedì 26 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 79.938,04€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 26 novembre ha assegnato 375.475 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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Centrati 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da capogiro! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.